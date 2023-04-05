「蔡麥會」將盛大舉行台灣總統府：中國沒有置喙餘地

台灣/美國/蔡麥會

台灣總統蔡英文結束在危地馬拉和貝里斯的訪問，已經抵達了過境地點洛杉磯，預計將在美西時間5日上午10點，也就是北京、台北時間6日凌晨一點，與美國眾議院議長麥卡錫在里根圖書館見面，並與美國跨黨派議員會談。台灣總統府表示，民主台灣要跟民主國家交流，這是台灣兩千三百萬人的權利，中國沒有置喙餘地。

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美方這次出席的議員陣容非常龐大，至少有18位，引起國際矚目，目前申請採訪的國際媒體人數已超過160位。

中國國台辦日前表示，如果蔡英文與麥卡錫見面，將「堅決回擊」。台灣總統府副秘書長張惇涵則響應說，他要引用美國前總統里根的一句話，「如果正義足夠勇敢，邪惡就會失去力量」，民主台灣要跟民主國家交流，這是台灣兩千三百萬人的權利，中國沒有置喙餘地。

根據麥卡錫辦公室提供的名單，這次與蔡英文會面的主要成員包括眾議院民主黨黨團主席艾吉拉（Pete Aguilar）；眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）；以及美中戰略競爭特別委員會民主黨首席眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）等。

這是台灣總統第一次在美國本土與美國政壇第三號人物會面，也是台美1979年斷交以來，美國眾議院議長和台灣總統第三次會談。

第一次是1997年，李登輝接見眾議院議長金瑞契所率領的訪問團；第二次是蔡英文去年8月曾在台灣總統府接見美國眾議院上一任議長裴洛西。

對於蔡英文即將和麥卡錫會面，中國外交部表示，堅決反對美方安排蔡英文過境，敦促恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。大陸駐洛杉磯總領事館也發文，無論麥卡錫用什麼名義見蔡英文，「將極大傷害十四億中國人民的民族感情」。

台灣外交部則再次重申，中華民國台灣是主權獨立國家，有權利自主選擇與世界各國交往及發展關係，不接受任何國家以任何理由干涉或打壓，更不會因為遭到恫嚇或干預就自我設限。

此外，中共今天宣布啟動台灣海峽中北部聯合巡航。台灣總統府發言人林聿禪表示，相關單位密切掌握區域周邊情勢，請國人放心。台灣總統府也呼籲北京當局，台海和區域的和平穩定，是兩岸共同的責任。

美方之前已呼籲中共不要因這次會面反應過度，印太司令部也已提高戒備。去年美國眾議院議長裴洛西訪台，中國曾以一連串軍演回應。