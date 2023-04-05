麥卡錫："美國與台灣人民間的友情更加牢固"

台灣/美國/蔡英文會晤麥卡錫/政治

美國眾議院議長麥卡錫4月5日周三，率領跨黨派國會議員在美國加州里根圖書館會晤台灣總統蔡英文。麥卡錫推文表示："美國與台灣人民間的友情比以往都更牢固"。蔡英文稱，美國對台灣的支持表明台灣並不“孤立”。對於蔡英文國境美國並會晤麥卡錫之際，中國軍艦航經台灣東南海域，美國白宮稱："密切注意"。

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法新社報道，台灣總統蔡英文周三在與麥卡錫會晤時表示，美國對台灣的支持表明台灣並不“孤立”。蔡英文說，“我們並不孤立，我們也並不孤單”。

法新社報道稱，儘管中國一再威脅要進行報復，美國眾議院議長、共和黨人麥卡錫周三在加利福尼亞州會見了台灣總統蔡英文。雙方會晤期間，親北京和親台灣的抗議者在西米穀市的里根總統圖書館外對峙。麥卡錫與蔡英文的這次會晤極大地激怒了北京，中國當局揚言“報復”，並在最近幾周表達憤怒的言論。

據中央社消息，麥卡錫推文表示："美國與台灣人民間的友情比以往都更牢固。在里根總統圖書館歡迎蔡英文總統，是我的榮幸。"

麥卡錫團隊為迎接蔡英文，提早抵達現場，麥卡錫發言人斯巴克斯（Matt Sparks）接受中央社訪問，表示約一個半月前開始規畫，直至會晤前夕所有議員名單才正式底定。

斯巴克斯說，選擇在里根總統圖書館舉辦會晤極具意義，里根圖書館位於民主黨執政的加州，美國前總統里根為共和黨，美國各界對此地點有共識。

這是蔡英文在大約8個月之內第2次會見美國眾議院議長，上一次是去年8月3日在總統府接見時任眾議院議長的佩洛西。

這也是台美在1979年斷交以來，第3度美國眾議院議長與台灣總統舉行會談。第一次是在1997年4月2日，當時是由李登輝接見眾議院議長金里奇所率領的訪問團。

另據中央社報道，針對中國在台灣總統蔡英文與美國聯邦眾議院議長麥卡錫會談之際，中國海軍“山東號”航母打擊群編隊穿越巴士海峽，航經台灣東南海域，白宮表示，正在密切注意，美方始終確保擁有必要能力和資源維護印太和平穩定。

台灣國防部表示，台灣國軍運用聯合情監偵手段，掌握中國海軍山東號航艦編隊已穿越巴士海峽，經台灣東南海域，展開首次西太平洋航訓。稍早中國福建海事局也通報，其大型巡航救助船"海巡06"輪編隊開啟為期3天的"台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動"。

由於時值蔡英文過境美國並將與麥卡錫會談之際，中國軍隊行動引發關注。

對於中國近來的軍事行動，白宮國安會戰略溝通協調官柯比周三在媒體簡報時重申，中國沒有理由對蔡英文過境"過度反應"，因為台灣總統過境或與美國國會議員會晤並沒有不尋常之處，"十分平常"。美方立場不變，中方沒有理由反應過度。

對於中國軍隊軍艦航經台灣東南海域，柯比雖然未予以證實，但表示美方密切注意。他並指出，美方始終確保擁有必要能力與資源，以維護印太區域和平與穩定，中國沒有理由過度反應。

美國國務院則以發言人背景說明方式答覆中央社郵件詢問時也重申，蔡英文的過境是美方一貫做法，符合對台關係的官方性質與美國政策，並未改變。台灣高層也常與美國國會議員會晤。北京沒有理由利用這一符合美國長期政策的過境，作為過度反應的理由。