世衛組織暗示北京隱藏着新冠起源的秘密

中國-新冠病毒

世界衛生組織周四說，中國擁有更多的可以用來更好地了解新冠起源的科學數據。為了人類的健康，該組織呼籲北京透明，把數據拿出來分享。

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世衛組織總幹事譚德塞在新聞發布會上表示，“世衛組織的立場是，在沒有充分了解中國所掌握的信息的情況下......所有關於病毒來源的假設都在桌面上。這也就是我們為什麼要求中國合作的原因。"

他補充說：“如果中國提供了完整的信息，我們將會知道新冠病毒是如何發生的，以及它是如何開始流行的。”

新冠大流行三年之後，關於新冠病毒的起源爭議不斷，最近幾周又有新的發展。科學家大多認為這一病毒從動物傳至人，更確切地說，首先發生於中國武漢華南海鮮動物市場。

但是，另外一些科學家以及一些負責官員認為，新冠病毒始於實驗室發生的一場事故的假設是可信的，極大的可能是，這場事故發生在位於武漢的中國科學院武漢病毒研究所P4實驗室。

中國堅決否認新冠病毒源於實驗室事故，但北京也在一個很長的時期否認武漢華南動物市場曾經出售可以傳染新冠病毒的動物。

但是，2023年一月底中國研究人員公布在網絡上的有關武漢華南市場2020年初的一組研究數據，使得科學界開始揭開當初究竟發生了什麼的秘密。中國疾病預防控制中心公布的這份研究報告後來被撤銷，誰也無法解釋這份報告被公布然後又被撤銷的理由，但信息已被截留了下來。

根據法國和美國媒體報道，法國國家科研中心(CNRS)生物學家Florence Débarre最初於3月4日在全球共享流感數據庫Gisaid上發現了這些中疾控公布的基因數據，數位國際病毒專家很快從這些資料上發現其中包含貉基因序列。貉是一種小型食肉性哺乳動物，因其皮毛和肉而在市場出售。

世衛組織領導對抗新冠病毒的美國流行病學家瑪麗亞·德約瑟夫·範克爾霍夫向記者表示，“這些數據表明，有分子證據表明可傳染新冠病毒的動物被賣到了市場上。”她還補充說："我們還知道，在新冠病毒檢測呈陽性的樣本中，發現了這一動物的DNA"。

她認為：“所有這些證據都可以用來幫助我們理解新冠病毒的來源。”但是，只要所有的數據沒有公開，有關新冠病毒來源的所有假設都不能排除。

這位流行病學家在周四齣版的『科學』期刊撰寫的社論說，“中國擁有先進的技術能力，因此，我認為，中國還有更多的數據沒有與外界分享。”

周四，她在世衛組織的新聞發布會上說，“我們知道有些人擁有更多的信息，我們需要與科學家，教授、公共衛生機構以及各國政府分享這些信息。這不是遊戲。”