中國媒體看法歐領導訪華 聚焦與美中對抗不同的“另一條道路”

中法關係 中歐關係

4月6號周四是法國總統訪華的第二天，密集地正式與中國國家領導人會談的一天，今晚歐盟委員會主席馮德萊恩將出席法中歐領導人的三邊會談。中國多份報刊頭版頭條關注馬克龍和歐盟委員會主席馮德萊恩對這次訪問，但關注的角度與法國在烏克蘭和平議題上的期待和經貿以及文化交流的關注有所不同，從中方的視角看，這次法國和歐盟領導人訪問主要是反襯出在中美對抗關係的背景下的另一種國際關係，也是一種對歐盟內部對中國不同立場的”平衡“。

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人民日報社下屬的《環球時報》指出，法歐領導人訪華尋求“重啟交流”，馬克龍強調絕不能切斷與中國的關係。該報引述中國國際問題研究院歐洲研究所的所長崔洪建指出，在短期內中美關係難有起色的情況下，中法中歐關係的鞏固穩定和發展本身就是為多極化做出貢獻，也是對所謂集團是對抗心冷戰的強有力的回應。

”平衡“

該報指出，值得注意的是馬克龍和馮德萊恩同時訪華的安排頗為罕見，尤其是馮德萊恩不久前就中歐的關係“隔空對話”中國態度較為強硬。馮德萊恩是首次訪華。文章引述馬克龍的顧問表示，法國總統一直推動歐盟在對華貿易關係中更加穩定穩健，但他的公開表態者一直避免強烈的反對言辭。

該報引述評論認為，馬克龍和馮德萊恩同時訪華或許各有分工。中國國際問題研究院歐洲研究所的所長崔鴻漸指出，對於這種安排的考慮是“平衡”，他說在法國展見大國外交的一面，同時也有強調作為歐盟外交一部分的一面。因為“法國如果單方面在外交上走得太遠，歐盟其他國家或機構會有意見”；歐盟內部內部對華政策分歧較大，所以馮德萊恩試圖來尋找平衡。這位專家還表示，馬克龍側重法國利益中法的雙邊關係，馮德萊恩代表的是歐盟的利益，其中既有向法國，德國等與中國共同利益較多的國家，也有像立陶宛這樣和“中國鬧彆扭”的國家。因此馬克龍和馮德萊恩的立場不可能完全相同，但是中國會有“容人之量“… 文章最後還指出中法中歐的關係都具有全球影響力和戰略意義，多方保持交流本身就像世界釋放了強烈的信號，這位專家還指出，“從這些意義上來講，不管最後達成什麼樣的結果保持交流和互動，就是對所謂集團是對抗性冷戰的強有力的回應。”

”體現了戰略自主的價值“

《環球時報》在國際論壇版的一篇題為“馬克龍訪華，體現了戰略自主的價值“的社評文章指出，馬克龍的訪華馬克龍此訪可能會促成中法進一步的經貿合作的具體成果以及加強兩國的政治互信。這篇社評說，在內外干擾因素增多，國際環境日益複雜，緊張的情況下，中國和法國作為亞歐大陸的兩個大國，更有必要加強戰略溝通和協調在重大問題上形成共識，這將對國際關係及局勢產生引領性的作用，但是值得注意的是歐美各種力量都在關注馬克龍的訪問，並往不同方向施加壓力。社評認為“並不是所有人都希望看到馬克龍的訪華順利和成功”。該報還回顧當年戴高樂將軍，為了維護法國的國家主權和民族的獨立，堅持奉行獨立自主的外交政策，同時指出“今天的中國也從達克龍總統身上看到了這一點”，但是現在客觀而言，歐洲國家貫徹獨立和自主變得更難了所以馬克龍這次中國之行在歐美輿論上受到的壓力，非議和質疑明顯都比前幾次多，他想重建法國歐洲作為美國和中國之間的“第三條道路”的努力，卻被一些人批評是向中國妥協……文章指出，法國外交的有所作為將取決於能否找到一條新的途徑, 也包括中國在內的非西方世界這一廣闊天地平等友好互利相處，其實大家都知道做華盛頓的戰略附庸是曲沒有出路的，而讓中法關係成為中歐合作的橋樑，既有利於彼此也有益於世界。

”另一條道路“

另外，新華通訊社出版的參考消息也在4月6號星期四的報紙上頭版頭條報導了法國歐盟領導人開啟訪華的行程。這篇報導指出，法國總統抵達北京開始訪華行程，他希望利用這次訪問一個重要的貿易和地緣政治夥伴建立更加密切的關係，這篇文章引述馬克龍辦公室的一名官員對法新社的記者表示，馬克龍將在和中國國家主席習近平的會談中表達在烏克蘭問題上的立場，同時也會提供“另一條道路”，與經常聽到的美國直接對抗的語氣不一樣。文章說，法國領導人的目標包括保持和重新平衡中國與歐洲的貿易關係，以及維護法國在亞太地區的利益，而巴黎將自己視為亞太地區的參與者，這篇文章的最後還指出，歐盟與中國在一些問題上存在分歧有所難免，但是中國在重啟面對面的外交中，歐洲大國元首和歐盟的首腦能夠訪問中國也表明中歐之間仍然有的談也仍然有共同的利益，都想在中美脫鉤的陰雲下，繼續維持正常的關係。文章最後指出，你德法領導人和歐盟首腦在短短幾個月內前後訪華至少在中歐關係在短時間內已經穩定了下來。

英文版的環球時報頭版標題為，法歐領導人開始對華訪問，聚焦推動雙邊關係，小標題指出，中國與歐洲尋求烏克蘭危機和平解決方案中共同點。文章關注到法國稱中國為烏克蘭危機的”遊戲改變者“。