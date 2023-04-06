巴黎凡爾賽宮與北京故宮將共同舉辦"18世紀法中藝術交流展"

法國/中國/文化交流

法國總統馬克龍訪問中國期間，巴黎凡爾賽宮和北京故宮4月6日周四在北京簽署一項協議，將於2024年共同舉辦關於18世紀法中交流展覽。另外，中法領導人見證空中巴士簽約在天津建第2條生產線。

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法新社報道，有關協議是在馬克龍總統訪華期間由凡爾賽宮館長凱瑟琳·佩加德和故宮博物院院長王旭東簽署的。

這項展覽原定於2020年舉行，後因新冠疫情而推遲。明年將迎來法中建交60周年，展覽將定於2024年4月1日至6月30日舉行。

凡爾賽宮館長凱瑟琳·佩加德佩加德女士向法新社表示，“法中兩國的交流始於400年前，也源於兩國之間的彼此相互尊重。

凡爾賽宮發出的一份新聞稿強調，此次展覽將彙集凡爾賽宮和故宮博物院的藏品，將比2014年凡爾賽宮舉行的“中國在凡爾賽展" 展出的文物藝術品更加豐富。

此次展覽還將展示中國藝術對法國藝術家和知識分子的啟示，無論是在繪畫、藝術品、室內裝飾、建築、園林藝術、文學、音樂還是科學領域。

2024年還將在中國多個城市巡迴展出兩個法國藝術展：“拿破崙宮殿的消逝”，以及"中國漢唐文化集團合作，以及介紹1930年至1960年的法國裝飾藝術的"別緻藝術"。

另據彭博社報道，在法國總統馬克龍與中國國家主席習近平見證下，空中巴士（Airbus）行政總裁福里（Guillaume Faury） 4月6日與天津自貿試驗區公司、中國航空工業集團公司簽訂協議，在天津建設第二條生產線。

這代表空中巴士將在中國把其最暢銷的窄體飛機產能增加一倍，大膽押注中國這個全球一大航空市場未來會對航空旅行及飛機訂單需求旺盛。

彭博社稱，空中巴士將在中國建造其暢銷的窄體飛機，計畫2026年前每月生產達75部空中巴士A320neo系列飛機。

這間位於天津的工廠2008年開始投產，進行機翼及機身等重要零部件組裝。

空中巴士還與中國航空器材集團有限公司（CAS）簽約，供應160架單通道窄體飛機。這份通用協議 （GTA）包括早些時候宣布的150架A320系列飛機和10架A350-900寬體飛機訂單，反映中國的航空公司在所有細分市場需求強勁。