新冠溯源：法調查記者新書撐實驗室泄露論

法國/新冠病毒

法國觀點周刊調查記者Jérémy André 四月5日推出有關新冠病毒源頭的新書，作者通過對數十名病毒學專家，以及與武漢實驗室有關的研究人員的專訪，包括輿論矚目的美國生態衛生聯盟主席彼得-達薩克等人的訪問，最終得出的結論是“所有的信息都使人相信新冠病毒很可能來自武漢實驗室”。

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作者向法廣解釋說，他在書寫該書結論時曾經仔細斟酌，這句話的關鍵就在於“相信”這兩個字，因為就目前而言，在中國當局，尤其是武漢實驗室拒絕配合的前提下，確實找不到確鑿的證據，但是，根據他三年來對新冠疫情的跟蹤，從他通過政府外交部門，科研部門，以及各國的科學家們所獲得的信息來看，雖然不能排除病毒自然來源的可能性，但是，他更加傾向於支持實驗室泄露的可能性。

法國觀點周刊調查記者Jérémy André 推出有關新冠病毒源頭的新書,2023年4月5日。 © 法廣

該書由法國Albin Michel 出版社出版，該書的標題是：“以科學的名義”， 副標題是：“誰在對我們撒謊？”Jérémy André 向法廣解釋說，之所以選擇上述標題，是由於無論是支持病毒自然來源，還是實驗室來源的學者都強調自己的初衷是要捍衛科學研究。而且，即使是那些從一開始就撒下彌天大禍謊的政府或者是科學家也是以捍衛科學的名義，比如說，中國政府就反覆強調病毒溯源是一個科學問題，不應該將其政治化，而最早將病毒問題政治化並且始終高度政治化的恰恰是中國政府。同樣，那些從一開始就在科學舞台公開撒謊的科學家們，例如安東尼-佛奇等人也向外界解釋說，之所以沒有將專家們對病毒來源的質疑公開是為了捍衛科學研究，捍衛他們的中國同事們。

至於誰在新冠病毒源頭上是最大的撒謊者？Jérémy André 認為中國政府無疑是最大的撒謊者，不過，書中也披露了許多法國政府及其官員的謊言，比如說：疫情爆發時，法國當時的衛生部長Agnès Buzyn 就曾經告知總統，擔心病毒與武漢P4實驗室有關，當時在中國的法國外交人員就曾經感嘆：在武漢P4實驗室研究冠狀病毒是在荒唐！然而，法國政府官員對外的官方立場卻是：武漢P4實驗室並不研究冠狀念病毒。

Jérémy André 曾經是觀點周刊駐亞洲記者，在香港居住多年。2021年曾經發表對法國斯特拉斯堡大學法學教授Christian Mestre 因與北京政府關係曖昧而發錶針對新疆的可疑言論的調查文章，導致後者的辭職。中國官媒人民日報當時譴責觀點周刊是否是攻擊北京政府的一個工具。