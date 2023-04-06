馬克龍總統訪問中國

法中歐三方會談 習近平稱適當時機同澤連斯基通話

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2023年4月6日，中國國家主席習近平、法國總統馬克龍和歐盟委員會主席馮德萊恩在中國北京舉行三方會談。
2023年4月6日，中國國家主席習近平、法國總統馬克龍和歐盟委員會主席馮德萊恩在中國北京舉行三方會談。 REUTERS - POOL
作者： 安德烈
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法國總統馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩4月6日在北京與中國國家主席習近平舉行三方會談，法歐領袖敦促中國不要向莫斯科提供武器，說服普京停止戰爭。習近平表示願意在適當時機與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談。法歐領袖還對中國的人權“嚴重惡化”表達關切。

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4月6日馬克龍習近平舉行中法峰會，隨後，法歐中舉行三方會談。根據法國總統府的消息，馬克龍與習近平會談時希望後者設法讓俄羅斯總統普京重返理性，並敦促中方不要向俄羅斯提供武器。習近平向馬克龍表示，願意在適當時機與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談。

歐盟委員會主席馮德萊恩在北京舉行的新聞發布會上表示，歐盟、法國、中國三方會談時，習近平表示願意與澤連斯基通話，這是一個積極因素。她就此說，“聽到習主席重申願在條件和時機成熟時會談挺有意思，我認為，這是個正面要素”。但馮德萊恩警告說，如果北京向莫斯科提供武器，將會“嚴重損害歐洲關係”。

馮德萊恩表示，她與馬克龍還向習近平表達了對中國人權“嚴重惡化”的擔憂，特別是對新疆地區維吾爾穆斯林處境的擔憂。

馮德萊恩是應馬克龍邀請一同訪問北京的。據路透社消息，歐盟外交負責人博雷利也準備在下周前往中國訪問，日期是4月13-15日。

舉行三方會談之前，馬克龍先與習近平單獨舉行會談，根據法國總統府，馬克龍對中國人權問題表達了關切。總統府表示，“不能因為我們對人權問題有分歧就不能討論，而是要以尊重的方式去討論。”

新華社在“習近平與法國總統馬克龍舉行會談”新聞稿中提到烏克蘭戰爭時這樣說：習近平表示，“中方支持歐方為政治解決危機發揮作用，願同法方一道呼籲國際社會保持理性克制，避免採取使危機進一步惡化甚至失控的行動”“切實履行核武器用不得、核戰爭打不得的承諾，反對在任何情況下使用生化武器，反對武裝攻擊核電站等民用核設施”。

新華社在“習近平同法國總統馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩舉行中法歐三方會晤”一稿顯示，習近平不點名批評美國“渲染所謂‘民主對抗威權’、挑動‘新冷戰’，只會給世界帶來分裂和對抗”。

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