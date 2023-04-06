法中歐三方會談 習近平稱適當時機同澤連斯基通話

馬克龍總統訪問中國

法國總統馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩4月6日在北京與中國國家主席習近平舉行三方會談，法歐領袖敦促中國不要向莫斯科提供武器，說服普京停止戰爭。習近平表示願意在適當時機與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談。法歐領袖還對中國的人權“嚴重惡化”表達關切。

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4月6日馬克龍習近平舉行中法峰會，隨後，法歐中舉行三方會談。根據法國總統府的消息，馬克龍與習近平會談時希望後者設法讓俄羅斯總統普京重返理性，並敦促中方不要向俄羅斯提供武器。習近平向馬克龍表示，願意在適當時機與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談。

歐盟委員會主席馮德萊恩在北京舉行的新聞發布會上表示，歐盟、法國、中國三方會談時，習近平表示願意與澤連斯基通話，這是一個積極因素。她就此說，“聽到習主席重申願在條件和時機成熟時會談挺有意思，我認為，這是個正面要素”。但馮德萊恩警告說，如果北京向莫斯科提供武器，將會“嚴重損害歐洲關係”。

馮德萊恩表示，她與馬克龍還向習近平表達了對中國人權“嚴重惡化”的擔憂，特別是對新疆地區維吾爾穆斯林處境的擔憂。

馮德萊恩是應馬克龍邀請一同訪問北京的。據路透社消息，歐盟外交負責人博雷利也準備在下周前往中國訪問，日期是4月13-15日。

舉行三方會談之前，馬克龍先與習近平單獨舉行會談，根據法國總統府，馬克龍對中國人權問題表達了關切。總統府表示，“不能因為我們對人權問題有分歧就不能討論，而是要以尊重的方式去討論。”

新華社在“習近平與法國總統馬克龍舉行會談”新聞稿中提到烏克蘭戰爭時這樣說：習近平表示，“中方支持歐方為政治解決危機發揮作用，願同法方一道呼籲國際社會保持理性克制，避免採取使危機進一步惡化甚至失控的行動”“切實履行核武器用不得、核戰爭打不得的承諾，反對在任何情況下使用生化武器，反對武裝攻擊核電站等民用核設施”。

新華社在“習近平同法國總統馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩舉行中法歐三方會晤”一稿顯示，習近平不點名批評美國“渲染所謂‘民主對抗威權’、挑動‘新冷戰’，只會給世界帶來分裂和對抗”。