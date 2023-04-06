法歐領導訪華：密集會談的一天

馬克龍訪華

周四（4月6號）是法國總統馬克龍對中國進行三天國事訪問的第二天，在下午與中國國家主席習近平會談前，早上分別會見了中國國務院總理李強和中國人大常委會委員長趙樂際，期間他提出了全球地緣政治問題。下午馬克龍與習近平會談，見證雙邊協議的簽署，共同出席了記者見面會。

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據愛麗舍宮，馬克龍與李強討論了烏克蘭的衝突以及法國公司進入中國市場的問題，特別是在航空、農業食品和金融領域。他還談到了巴黎將於6月22日和23日舉辦的新金融公約峰會，並堅持認為中國應該在這個致力於確保所有國家都能獲得所需資金以應對消除貧困和生態轉型挑戰的峰會上發揮作用。

在與趙樂際會談時，馬克龍強調了烏克蘭戰爭對安全和全球戰略平衡的影響。他還談到了迅速批准中國認可的國際文本的重要性，如關於公海生物多樣性的BBNJ條約、聯合國《國家及其財產管轄豁免公約》和《公民權利和政治權利國際公約》等。

據美聯社報道，馬克龍對李強暗示有 "機會 "討論烏克蘭問題，但也有其他 "重大衝突和世界各地的困難局勢"。他說："分享共同分析和建立共同道路的能力是至關重要的。馬克龍還強調了兩國之間繼續對話的必要性，以解決氣候和生物多樣性問題。“

李強則指出，馬克龍是習近平主席再次當選為國家主席之後接待的第一位西方大國的元首。他指出，“這凸顯了中法關係的重要，接下來習近平主席將同您就中法，中歐關係以及大家關心的重大問題進行深入的交流。我們相信一定會取得廣泛的共識，為兩國關係引領防線，也為示範中法，中歐，協力維護世界和平的積極信號。“

趙樂際在會談時表示：“五年來，習近平主席和（馬克龍）總統先生保持密切聯繫，親自或通過網絡進行了24次交流，共同引領新時期中法關係保持積極發展的勢頭。這為不同政治制度、不同發展階段、不同文化的國家通過友好合作實現互利共贏樹立了榜樣。"

與習近平之間除了面對面的會談外，兩人還見證了一系列雙邊協議的簽署儀式，之後共同舉行了記者見面會。對於廣受矚目的烏克蘭議題，馬克龍對習近平說，知道可以依靠對方......讓俄羅斯恢復理智，讓每個人都回到談判桌上。馬克龍還表示，需要找到一個持久的和平，尊重國際公認的邊界，避免任何形式的升級。“

習近平在記者會上除了對雙邊關係現狀及未來進行闡述外，也就烏克蘭發表講話，但基本上和之前中方公布的12點和平方案相比，似乎沒有什麼新意。他表示中方堅持勸和促談，中方願和法方一道，保持理性克制，確實履行核武器用不得，核戰打不得，反對在任何情況下使用核武器，反對攻擊核電站等民用核設施，並表示儘快促成和談，按照聯合國憲章等原則，尋求和平解決危機。

馮德萊恩：與中國脫鉤不是一個可行的或可取的戰略

歐盟委員會主席馮德萊恩上周曾經發表了歐中關係演講中，用詞非常嚴厲地談到了歐中關係，4月6號她除了與馬克龍共同與習近平舉行三方會談，也與習近平和李強分別舉行了雙邊會談，之後她特地到歐盟駐中國代表團所在地舉行記者招待會，介紹了會談的情況。在談到歐盟與中國關係時，她指出，對雙方來說，這是一種廣泛而複雜的關係。歐盟是中國的第一出口目的地，而中國時歐盟第三出口目的地。在2022年每天有超過23億歐元的貿易發生。但是雙邊貿易關係也越來越不平衡。歐盟的貿易赤字在過去十年中已經超過了三倍。馮德萊恩說她向中方轉達了在中國的歐盟企業對一些部門的不公平做法的關切，這些不公平做法阻礙了他們進入中國市場。歐盟的農業食品面臨重大障礙，醫療設備正被中國的歧視性政策排除在市場之外。另外，無論是不斷增加的提交技術轉讓的壓力，儘管是過度的數據要求，還是對知識產權的執法不足，都使向中國出口的歐盟公司和在中國生產的公司處於明顯的不利地位。因此，在這種背景下，歐盟在保護資深利益和確保一個公平競爭環境方面變得越來越警惕。歐洲聯盟對依賴性的警惕性越來越高。其中一些依賴關係給歐洲帶來重大風險，敏感的新興技術的出口也是如此。

馮德萊恩說，大家都知道這是一場競賽，也導致一些人呼籲與中國脫鉤。但她自己懷疑這是否是一個可行的或可取的戰略。她認為必須進行去風險化。而不同的風險需要，不同的手段來解決。歐洲通過貿易和投資關係的多樣化來解決依賴性的風險，以及可能被用於軍事目的的敏感技術的泄漏的風險。