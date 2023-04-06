自由之家報告：跨國打壓海外公民中國居首

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美國人權組織"自由之家"4月6日周四發布的一份報告顯示，越來越多的國家正在打壓其海外公民，這些國家以綁架、暴力或要求驅逐出境的方式打壓異議人士，中國名列其中首位。

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法新社援引自由之家（Freedom House）的報告指出，自2014年以來，38個政府共計實施了854起直接的"跨國壓迫"行動，而在2022年有20個政府須為此類事件負責，孟加拉與吉布提是首次出現在名單中。

報告也指出，自2014年以來，所有跨國打壓案件30%源於中國政府，包括試圖向其他國家施壓，要求強行遣返維吾爾少數民族成員。美國指控中國對維吾爾少數民族進行種族滅絕，但中國予以否認。

自由之家主席阿布拉莫維茨（Michael Abramowitz）表示，"儘管人們逐漸意識到這個問題，但越來越多的專制政府正試圖控制僑民與流亡社團。"自由之家主要是由美國資助，但屬於獨立組織。

自由之家的報告建議各國政府制定計畫，遏止跨國壓迫行為，包括實施針對性制裁，以及限制安全上的援助。

根據報告，中國壓迫海外公民名列榜首，其次的是土耳其。2016年土耳其發生軍事政變，企圖推翻總統埃爾多安。此後土耳其一直在追捕海外流亡人士，並利用瑞典申請加入北約需土耳其同意的機會，尋求遣返其中數人，但迄今沒有成功。

其他"跨國打壓"案件數量較多的國家包括俄羅斯，它特別轉向哈薩克，尋求遣返因烏克蘭戰爭而逃離的公民，也要求塔吉克遣返俄羅斯公民，塔吉克則與俄羅斯合作，要求遣返被控分離主義的帕米爾人僑民成員。

報告同時指向埃及的"跨國壓迫"。埃及尋求遣返一名擁有美國國籍的雙重國籍人士，他呼籲在埃及採取抗議行後被杜拜拘留，阿聯酋當局在7個星期後釋放了他。

據稱，白俄羅斯、伊朗與盧旺達也是多起事件的幕後黑手。

孟加拉因涉及其前駐馬來西亞大使的事件而被列入名單，這名大使在孟加拉改朝換代後拒絕返國，因而被馬來西亞政府短暫拘留。