蔡英文：台灣將"防止中國干擾領海" 美國務院發言人呼籲北京停止對台施壓

台灣/蔡英文/中國/政治

台灣總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫會晤之際，中國在台灣海峽啟動聯合巡航巡查，法新社援引蔡英文周四表示，台灣國安團隊密切關注情勢，確保海上船隻安全航行，防止中國干擾領海。美國國務院發言人周四呼籲北京停止對台施壓，轉而採取有意義的外交。

廣告 繼續瀏覽後續

台灣總統蔡英文結束出訪前，周四向媒體表示，"利用過境跟美國友人見面是常有的事情，跟美方有面對面溝通機會，對兩岸關係平穩跟區域和平其實有幫助"，蔡英文表示"希望中國方面可以自我剋制，不用過度反應"。

法新社報道，針對蔡英文會晤麥卡錫之際，中國啟動"台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動"，蔡英文表示，她出訪期間，台灣國安團隊都保持關切、密切關注情勢，所做的一切務必要確保海上船隻安全航行，防止中國干擾領海。

據中央社報道，有媒體問到，蔡英文在洛杉磯會烏美國眾議院議長麥卡錫，引起世界各國關注，是否是"過境外交"、"台美關係的突破"？蔡總統表示，是不是突破，不同人有不同解讀。

中國反對聲不斷，蔡英文表示，規畫行程時最主要是以這趟行程要達到的目標做規畫，過境行之有年，利用過境跟美國朋友見面是常有的事情，跟美方有面對面溝通機會，對兩岸關係平穩跟區域和平都有幫助，希望中國方面自我剋制、不用過度反應。

蔡英文說，能見面都是好事，這次要過境美國，對方認為能夠早一點見面交換意見，因為現在在美國國會好幾個關於台灣法案在討論，有機會跟國會議員討論交換意見，都是蠻好的，所以在加州、在這個時候見面蠻好的。

另據法新社消息，在蔡英文與麥卡錫會晤的當天，中國解放軍山東艦編隊5日穿越巴士海峽，並航經台灣東南海域，美國國務院發言人周四呼籲北京採取外交途徑而不是對台灣施壓的方式解決分歧。

美國國務院發言人帕特爾 (Vedant Patel)周四向媒體表示， “我們繼續敦促北京停止對台灣施加軍事、外交和經濟壓力，而是選擇進行建設性外交方式”。

對於美國聯邦眾議院議長麥卡錫與其他國會議員力促儘快交付對台軍售項目，美國國務院表示，美國正積極審查以確保儘快交付軍售項目。國務院也呼籲北京停止對台施壓，轉而進行有意義外交。

美國國務院首席副發言人帕特爾周四在例行簡報中指出，美中之間有許多溝通管道，美方也將持續維持管道暢通，以防止出現任何誤判風險。美國與中國在台灣議題上存在分歧，也花了超過40年時間處理這些分歧，台海和平穩定不僅是美國長期利益，也是全球關切的利益。

巴特爾也敦促北京，停止對台施加軍事、外交與經濟壓力，轉而進行有意義的外交。對於蔡英文過境，他重申，北京沒有理由將符合美國長期政策的過境變成不符合的其他情況，或藉此反應過度。