馬克龍請習近平讓俄羅斯恢復理智 可行嗎

馬克龍總統訪問中國

2023年4月6日，法國總統馬克龍和中國國家主席習近平在中國北京舉行的中法商業委員會會議上握手。

法國總統馬克龍此行北京，能否讓習近平勸普京止戰，輿論頗具懷疑。不過，馬克龍還是對習近平說了一句意思很重的話，敦請他讓普京恢復理智。

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馬克龍堅持自己的想法：既然習近平與普京關係如此密切，那麼，習近平就有能力在終結烏克蘭戰爭方面發揮作用。

有意思的是，一些知道中國內情的人，認為西方並不了解俄中關係的真相。習近平視普京為“我的最好的朋友”，普京宣稱習近平是他的“偉大的朋友”，但是，不管習近平有無說服普京停戰的願望，他們對中國有無說服俄羅斯的能力深表懷疑。

而馬克龍認為，在西方與俄羅斯敵對的情況下，“我們沒有選擇”，中國可以利用其與俄羅斯的特殊關係，使其“向好或者向壞”。因此，要儘可能去動員北京，向積極的一面發展。

馬克龍一路造輿論，4月6日說出的這句話，中文說成“理智”似更合適，但從法語語境看，應是“理性”，此言份量不輕，暗示俄羅斯總統普京喪失了理性，讓他的國家陷入瘋狂。而讓習近平去把普京帶回理性，這是幼稚？期望過高？還是在向習近平施壓？既然你們的關係那麼特殊，讓一個陷入瘋狂的朋友清醒過來，就是你的責任。

4月6日，馬習會舉行了一個半小時，隨後，馬克龍向媒體通報他與習近平會談的內容，他對習近平說：“俄羅斯侵略烏克蘭破壞了穩定…我祈望您能讓俄羅斯恢復理性，讓所有人坐在談判桌前”。

北京當局言必稱“穩定”，“理性”則是此間崇尚的精神，馬克龍把兩個不同的概念結合起來，然後讓習近平去喚醒普京，短短一句，把所有的悖論疊加在一起，可能嗎？現實嗎？而且，讓各方坐在談判桌前？怎麼坐在談判桌前？俄羅斯稱，只要烏克蘭承認俄佔區現狀，即可談判，烏克蘭早已表明，俄羅斯侵略軍從烏克蘭領土撤出是首要的條件。

根據新華社稿，習近平顯然對馬克龍的呼籲有所回應，他提到了“理性”一詞，他這樣說的：“中方支持歐方為政治解決危機發揮作用，願同法方一道呼籲國際社會保持理性克制，避免採取使危機進一步惡化甚至失控的行動”。

馬克龍希望習近平幫助俄羅斯恢復理性，因為俄羅斯是侵略者，但習近平卻要“國際社會保持理性克制”，不區別肇事者與受害者，一個大籠統，把國際社會統統裝了進去，好像國際社會不剋制的話，就會使危機“惡化甚至失控”，從中文語境和北京的表述習慣看，這裡的國際社會暗示的其實是西方國家。

中國從未譴責過俄羅斯侵烏，在戰爭爆發一年之際，北京提出12點停火協議，3月底，習近平與普京在莫斯科舉行峰會，西方人從兩人在克里姆林宮親密的會談中沒有看到一絲有助於終結烏克蘭戰爭的希望。

既然讓中國做調停者是徒勞的，那麼，至少使其守住底線，也算不虛此行。歐盟委員會主席馮德萊恩周四警告，“武裝侵略者就是公然違反國際法”，法國總統府的消息說，馬克龍要求習近平不要向俄羅斯提供武器，中國主席回答說：“這不是我們的戰爭。”克里姆林宮發言人周四也排除了中國調停烏戰的可能性，這是在幫助習近平解套，還是暗合了前面提到的一些中國研究人士的說法，北京哪有說服俄羅斯的能力？

面對法歐領袖，習近平表示願意在合適的時候與烏克蘭總統澤連斯基通話，馮德萊恩認為這至少是一個積極因素。澤連斯基上周邀請習近平訪烏，去年2月俄羅斯侵烏至今，習近平與澤連斯基再也沒有交流過。

習近平對馬克龍重申了中國的核武立場，“核武器用不得、核戰爭打不得”，“反對武裝攻擊核電站等民用核設施”。普京曾經威脅動用核武，俄軍對烏克蘭核電站周邊也進行了攻擊，習近平這是在警告俄羅斯嗎？令人懷疑，但至少讓歐盟領袖感到一絲寬慰。

馬習會如何，愛麗舍宮稱“坦率”，“有建設性”，習近平則強調：“馬克龍總統是我在中國全國兩會後接待的首位歐洲國家元首。我們剛剛進行了友好深入的會談。”