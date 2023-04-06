馬克龍：俄烏、人權...分歧和差異不影響法中兩國交流

法國總統馬克龍周四在北京與中國國家主席習近平共同出席新聞發布會，他在俄烏戰爭，核武器，中國人權等問題上闡釋了法方的立場，並指出，法國和中國的分歧與差異並不影響兩國在互相尊重，而非給彼此上課（教對方做事）的基礎上，充滿敬意，信念與友誼地進行交流與探討。點擊以下內文視頻，了解詳情。

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02:19 馬克龍，2023年4月6日攝於北京 © AP

馬克龍表示：“首先，這場戰爭讓歐洲大陸數十載的和平結束了。然而就像您說的，這場戰爭與每個人都息息相關。安理會的一個常任理事國決定違背聯合國憲章，我們不能接受這種情況，這就是為什麼我們的外交行動會提醒俄羅斯它所負的義務，侵犯一個國家的領土完整與主權，跨越國際公認的邊界並試圖讓外界承認現狀，這不符合國際法和我們捍衛的《聯合國憲章》”。

“第二點，您剛才強調了核問題的嚴肅性和其所需要的責任感。法國也（與中方）一道希望核武器能夠完全排除在這場衝突之外，希望所有關於這個問題的國際條約都得到遵守。我們同時希望，在任何情況下核武器都不會被部署在（有核）國家領土之外，特別是在歐洲。在這一點上，必須提醒大家注意自己的責任，尤其是俄羅斯，前幾天俄羅斯剛宣布要在白羅斯部署這種（核）武器。這不符合對您（中國）、對我們（法國，歐盟），對國際法的承諾”。

“顯然，我們知道我們（法國和中國）模式的差異，以及我們可能存在的分歧。人權狀況問題仍然是一個重要的主題，我們已經說過這點了，我還會再提到的… 我們每次都會提到這一點，法方帶着對中方的尊重提出這一點要求。但並不是說因為我們有分歧，我們就不能以非常坦誠的方式去進行共同探討，交換意見。我們完全可以在尊重（彼此的基礎上）這樣做，而非給彼此上課（教對方做事）。而且我發現，無論是中國對法國，還是法國對中國，當我們尊重對方，雙方不教彼此做事的時候，往往會達成很好的成果。在這方面，我們大概有着相同的脾氣，同樣深刻的認識，我們對彼此的差異與不同見解是了解的，但我們將充滿尊重，充滿信念，充滿友誼地來進行溝通”。