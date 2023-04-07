中國地方官員紛紛出國找投資

中國/外資

自去年 12 月以來，中國各地官員組成的大型代表團已對亞洲和歐洲進行了數百次訪問，在地方政府爭先恐後地實現增長和就業目標的同時也尋求吸引外國投資。

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據路透社報道稱，中國官員加大出境力度，競相尋找外國投資者。根據他們的社交媒體報告，以及其中三位消息人士透露，地區官員與他們在市級和省級的主管以及當地企業一起比以往任何時候都更頻繁出國。

之前由於中國實施了嚴格的清零措施，中國經濟付出了巨大代價，因此在關閉邊境三年後，官員們在解除限制後的幾天內就前往從香港到巴黎等地出差。在香港與中國官員會面的消息人士稱，他們的緊迫性凸顯了地方政府在提振增長方面面臨的壓力，同時背負着累計9 萬億美元的債務。

中國總理李強上周在中國博鰲論壇上表示，中國繼續開放。該峰會有時被吹捧為亞洲的達沃斯，李強誓言要贏得外國投資者親睞並支持民營企業。

香港兩位不願透露姓名的知名高管稱，他們會見的官員比以往任何時候都更加堅定地為港口、生物技術、藝術和體育等項目爭取投資。

據東部省份江蘇省政府在網上發布的視頻顯示，一個 200 人的中國代表團甚至在凌晨 1 點登上一架飛往歐洲的私人飛機時，高喊着“搶新訂單，擴大市場”等口號。根據熱門應用程序 TikTok 中國版抖音上發布的視頻，該代表團於 12 月 9 日離開，就在中國突然取消清零限制措施兩天後，該代表團據稱在歐洲舉行 230 多場商業會議。

儘管許多外國投資者再次抱怨海外公司競爭環境不公平、知識產權盜竊和不可預測的規則，但一些城市仍在大肆宣揚他們在吸引外資中取得的成功。

上周，南方省份廣西的官員在社交媒體上吹噓自己獲得了德國建築解決方案公司 Hazemag 的投資。福建東南部的莆田市表示，在訪問新加坡、印度尼西亞和香港期間，它簽署了 13 筆交易，價值 218 億元人民幣（32 億美元），涉及新能源、金融和時尚領域的項目。該市的社交媒體賬戶顯示，臨近泉州市的豐澤區從香港簽署了高達 300 億元人民幣的採購協議。

靠近上海商業中心的無錫，透過抖音報告，在為期 7 天的香港、澳門和深圳之行期間，舉行了 85 場簽約儀式，交易額達 1560 億元人民幣。

據中國媒體報道，僅深圳博鰲區今年就計畫吸引外資1000億元。