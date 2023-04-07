前儲君胡春華表忠 自稱政協新兵

中國政治

2022年10月16日，在中國北京人民大會堂，國務院副總理胡春華出席中國執政的共產黨第二十次全國代表大會的開幕式。幾天後的情況顯示，胡春華並未如一些預測分析所指會高升，連政治局委員都沒有保住。胡春華今年3月成為全國政協副主席。

胡春華近日的一個發言在網上流傳，流傳的一個原因，從一些轉發文章的評論看，多是嘆息這位前儲君，貶為政協副主席，不知為什麼還在那麼賣力地吹捧習近平。

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如果不是轉來轉去，胡春華的這篇4月3日刊載在『人民政協網』的發言不會有多少人注意。胡春華這是在“深入學習宣傳貫徹習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想”會議上的發言。

發言不長，但是開宗明義，胡春華說，學習貫徹習近平總書記的講話精神“非常及時、十分必要。”而他“作為一個新兵”，通過學習習總書記關於人民政協的重要思想後，“有一些初步的認識和收穫。”行文像小學生表態。

胡春華說習近平思想“博大精深”，他“現在到政協工作，需要儘快補齊習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想這一課。”

下面三個自然段，每段都以“習近平總書記強調”開頭。胡春華除了對習近平表忠，要深刻領悟“兩個確立的決定性意義”，做到“兩個維護”外，還補了一句，“作為全國政協黨組的一員……自覺在王滬寧同志的帶領下”工作。

胡春華是誰呢？如果鄧小平時期廢除領導人終身制，隔代指定接班人那套黨規延續，中共20大登台的總書記應是習近平的前任胡錦濤隔代指定的胡春華。十九大召開前幾個月，另一位被隔代指定接班總理的孫政才倒台了，胡春華逃過一劫，續延政治局委員，擔任國務院主管扶貧工作的副總理。

十九大習近平沒有隔代指定接班人，次年，習近平修憲，乾脆廢除國家主席任期制，為自己兩屆任期滿貫後繼續連任開路。因為是自己接自己的班，不存在接班人接班的問題，所有想當接班人的中共高官的希望灰飛煙滅了。

胡春華這五年下來，謙虛謹慎，唯唯諾諾，到處扶貧。二十大開幕時，關於胡春華晉陞中央政治局常委的說法甚囂塵上，紐約時報去年10月中共20大開幕後的一篇報道還分析：“現任副總理胡春華仍有機會進入新一屆政治局常委會，儘管他與習近平的關係並不緊密。”

胡春華的結果出人意外，他連政治局委員的位子都不保，遑論進入常委會。他為什麼被排斥呢？有分析說他出自團派，習近平不喜歡團派，李克強是團派，汪洋也有團派的背景，二十大上，“團滅”，習近平把團派清洗了。當然，習近平也不喜歡紅二代，太子黨，他要的是自己信任的人。後來出台的政治局委員和常委名單顯示，習的親信全面登場。

胡春華為什麼要這樣捧習呢？中日正經評論推文說：“偉大領袖不僅讓你輸，還讓你輸的心腹口服，還要把你的心服口服弄得天下皆知。這就是當年毛主席的手段。”

也有分析說，胡春華表態效忠，宣傳習近平思想也不過分吧，不過是夾着尾巴做官了。前幾天，習近平還親自出面宣傳習近平思想，他就有那麼大的需要嗎？4月3日，習近平在學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作大會發表重要講話，特別講了為什麼要學習習近平思想的重要性。

胡春華在今年3月的全國政協會議上成了政協副主席。這篇題為『胡春華同志的發言』文尾括號註明：發言人系全國政協副主席、黨組副書記。