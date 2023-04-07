國際女子職業網聯要不要恢復中國賽事 彭帥案是答案嗎？

中國/WTA /彭帥

國際女子職業網聯猶豫是否重啟中國賽事之際，國際人權組織敦促國際女子職業網聯不要見利忘義，在中國沒有給出前網球明星彭帥性侵事件答案之前，不要去中國打球。不過，因新冠病毒以及彭帥事件，國際女子職業網聯損失慘重。

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據路透社今天報道稱，人權觀察的一位高級中國研究員敦促，國際女子職業網聯WTA 應堅持原則，在彭帥問題得到解決之前不要恢復在中國的比賽。WTA的立場會產生財務損失。

在前雙打世界排名第一的彭帥在一篇現已刪除的 2021 年社交媒體帖子中說，一名中國政府高級官員對她進行性侵犯後，女子WTA的巡迴賽因據理暫停在中國的比賽而受到廣泛讚譽。

WTA 受到新冠病毒疫情大流行的沉重打擊，在 2020 年和 2021 年損失了八位數，上周表示將很快宣布是否會返回該機構大量投資的國家。

人權觀察組織的王亞秋說，在中國不滿足與彭帥會面要求的情況下改變決定將使 WTA 面臨將利益置於原則之上的

中國是 WTA 積極進軍亞洲的核心，2008 年，就在北京奧運會之前，WTA在中國首都北京開設了亞太總部。

中國在 2008 年舉辦了兩場 WTA 賽事，但到 2019 年時增加到九場，總獎金達到 3040 萬美元，2019年是中國最後一個全年運營的年度。其中包括為在深圳舉行的第一屆 WTA 總決賽開出的驚人的 1400 萬美元報價，此前這座城市擊敗了來自新加坡、曼徹斯特、布拉格和聖彼得堡的競爭對手獲得10年經辦賽事權。

男子 ATP 巡迴賽將進行四場比賽，包括上海大師賽，今年亞洲巡迴賽的總財務承諾超過 1600 萬美元。而舉辦低級別賽事的國際網球聯合會將於 6 月舉辦五項女子和四項男子賽事。

ATP 在 2021 年表示，彭帥的情況引起了“嚴重關切”，並敦促她與 WTA 之間建立公開的直接溝通渠道。ITF 補充說，彭的健康是該組織首要關注的問題。

但至關重要的是，雙方都沒有表示要退出中國。

然而，當彭帥從公眾視野中短暫消失並否認對這位高級官員提出指控後，人們對彭帥的安全的擔憂加劇。

距離彭帥上一次在北京冬奧會上公開露面並接受法國《隊報》採訪已經過去一年多了。中國網球協會沒有立即回應路透社關於是否知道彭帥至周四時的下落的評論請求。

WTA 在 1 月份表示，它相信彭帥在北京是安全的，但仍希望與現年 37 歲的彭帥進行私人會面。