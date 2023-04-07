馬克龍總統訪問中國

法國總統訪華 擴大經貿合作沒問題

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2023年4月6日，在中國北京，法國總統馬克龍和歐盟委員會主席馮德萊恩準備與中國國家主席習近平舉行工作會議。
2023年4月6日，在中國北京，法國總統馬克龍和歐盟委員會主席馮德萊恩準備與中國國家主席習近平舉行工作會議。 REUTERS - POOL
作者： 柏林特約記者 丹蘭
5 分鐘

歐盟委員會主席馮德萊恩和法國總統馬克龍共訪北京，這一罕見的重頭戲，德國媒體當然不會錯過，周四當天做了眾多報道和分析。

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德國廣播電台問道，馬克龍和馮德萊恩對北京來說，誰輕誰重？專家回答說，馬克龍的份量顯然更重。他攜一個高級經濟代表團訪問北京，希望和北京達成更多的經貿合同。他出訪前發出的信號和馮德萊恩的也一樣。馬克龍提出在貿易上不要孤立中國，馮德萊恩則希望向中國表達歐盟對華新立場，並限制歐洲對華投資。中國在招待程序上，也對馬克龍表示了更多的重視

德國媒體在報道上，對馬克龍在中國的一言一行顯然表示了更多的關注。有關馬克龍的報道明顯超過對馮德萊恩的報道。

德國《明鏡》周刊發現，歐盟委員會主席馮德萊恩大聲警告，不要和中國建立過於密切的經濟聯繫。但飛機製造商空客不覺得這是發給自己的警告，反而希望大幅增加其最暢銷噴氣式飛機在中國的產量。空客總裁宣布將在天津工廠開設第二條生產線以便在中國本土生產的A320系列飛機的產量翻一番

德國商報就馬會寫道：法國總統的訪華之行帶來了廣泛的經濟合作。這也是他此行的一個主題。此外，他也希望中國在俄烏之間擔當調停人。但中國在烏克蘭戰爭問題上顯然沒有做出任何讓步

《法蘭克福彙報》的印象是：法國總統馬克龍和中國國家主席習近平在北京舉行會晤後聯合記者會上同聲要求俄烏舉行和談。儘管有種種擔憂，擴大法中經濟合作是馬克龍此行的一個主要話題。同他前往北京的是一個有60多人的高規格法國商業代表團，其中包括歐洲飛機製造商空客世界第二大電力生產商法國電力公司。火車製造商阿爾斯通等。馬克龍大聲疾呼，反對與中國脫鉤。他認為。中國與歐盟當然有競爭關係，但雙方必須在重要的國際問題上合作。而歐盟委員會主席馮德萊恩表達了類似的觀點。她說：“我認為與中國脫鉤既不可行，也不符合歐洲的利益。我們的關係不是非黑即白，我們的反應也不可能是這樣。這就是為什麼我們需要把重點放在減少風險而不是脫鉤上。

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