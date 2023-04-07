法國總統訪華 擴大經貿合作沒問題

馬克龍總統訪問中國

歐盟委員會主席馮德萊恩和法國總統馬克龍共訪北京，這一罕見的重頭戲，德國媒體當然不會錯過，周四當天做了眾多報道和分析。

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德國廣播電台問道，馬克龍和馮德萊恩，對北京來說，誰輕誰重？專家回答說，馬克龍的份量顯然更重。他攜一個高級經濟代表團訪問北京，希望和北京達成更多的經貿合同。他出訪前發出的信號和馮德萊恩的也不一樣。馬克龍提出，在貿易上不要孤立中國，馮德萊恩則希望向中國表達歐盟對華新立場，並限制歐洲對華投資。中國在招待程序上，也對馬克龍表示了更多的重視。

德國媒體在報道上，對馬克龍在中國的一言一行顯然也表示了更多的關注。有關馬克龍的報道明顯超過對馮德萊恩的報道。

德國《明鏡》周刊發現，歐盟委員會主席馮德萊恩大聲警告，不要和中國建立過於密切的經濟聯繫。但飛機製造商空客不覺得這是發給自己的警告，反而希望大幅增加其最暢銷噴氣式飛機在中國的產量。空客總裁宣布，將在其天津工廠開設第二條生產線，以便在中國本土生產的A320系列飛機的產量能翻一番。

德國《商報》就馬習會寫道：法國總統的訪華之行帶來了廣泛的經濟合作。這也是他此行的一個主題。此外，他也希望中國在俄烏之間擔當調停人。但中國在烏克蘭戰爭問題上顯然沒有做出任何讓步。

《法蘭克福彙報》的印象是：法國總統馬克龍和中國國家主席習近平在北京舉行會晤後，在聯合記者會上，同聲要求俄烏舉行和談。儘管有種種擔憂，擴大法中經濟合作是馬克龍此行的一個主要話題。陪同他前往北京的是一個有60多人的高規格法國商業代表團，其中包括歐洲飛機製造商空客，世界第二大電力生產商法國電力公司。火車製造商阿爾斯通等。馬克龍大聲疾呼，反對與中國脫鉤。他認為。中國與歐盟當然有競爭關係，但雙方必須在重要的國際問題上合作。而歐盟委員會主席馮德萊恩也表達了類似的觀點。她說：“我認為與中國脫鉤既不可行，也不符合歐洲的利益。我們的關係不是非黑即白，我們的反應也不可能是這樣。這就是為什麼我們需要把重點放在減少風險而不是脫鉤上。”