法媒：習近平接受2024年訪法邀請

政治

國際 – 據法國國內新聞電台報道，中國國家主席習近平接受了法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 的邀請，將於 2024 年訪問法國。 這一邀請是在法國總統對中國為期三天的訪問結束之際發出的，這是馬克龍自新冠疫情以來的首次訪問。中國方面歡迎法國擔任2024年中國國際服務貿易交易會和第七屆中國國際進口博覽會主賓國。2024年是中法建交60周年。

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中國和法國發表聯合聲明表示，在烏克蘭危機上，法中支持一切在國際法和聯合國憲章宗旨和原則基礎上，恢復烏克蘭和平的努力，強調“核戰爭打不贏也打不得”，兩國呼籲不採取任何可能加劇緊張風險的行動。

4月7日，空客直升機公司首席執行官布魯諾·埃文在一份聲明中表示，“我們很榮幸（中國）GDAT決定額外增購50架H160直升機，以加強其現有的26架空客直升機機隊。”這份協議是該機型自2015年投入市場以來在民用及泛公共服務領域最大的單筆直升機採購合同。

4月7日下午，法國總統馬克龍抵達廣州中山大學並在中山大學體育館發表演講。中山大學中法核學院、外國語學院等超1000名學生在現場參加交流並向馬克龍提問。同一消息報道說，很多大學生手舉手機希望和法國總統合影留念。

法國新聞電台報道，馬克龍7日晚間會見了文燦集團董事長唐傑雄，以及廈鎢新能源材料公司負責人姜龍。文燦集團在車身結構件及超大型一體化結構件產品領域積累了深厚的基礎和產品經驗廈鎢新能源材料公司。不僅所在公司在新能源汽車電池生產擁有優勢，更是廈門市電池產業創新發展聯盟首任理事長，該聯盟的目標是建立有效運行的政產學研用等合作新機制，打造電池產業集群新優勢。

此前《華爾街日報》報道說，法國總統馬克龍在北京與中國國家主席習近平會面，他敦促這位中國領導人“讓俄羅斯回歸理性”，讓大家坐到談判桌前，以結束烏克蘭戰爭。與法國總統馬克龍同行的馮德萊恩表示， “我們希望中國不要直接或間接向俄羅斯提供任何軍事裝備，因為我們都知道武裝侵略者將違反國際法，這將嚴重損害歐中關係”。