美國學者解讀北京為什麼三個多月不向華府指派駐美大使

中國駐美國大使已空懸超過3個月，這是自1979年中美建交以來懸宕最久的一次。上一次這個職位長時間空懸是在1995年6月，當時北京召回李道豫大使兩個月，因為華府同意時任中華民國總統李登輝訪美。

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接替秦剛出使美國的人選，是他的副手之一謝鋒，但北京至今尚未正式宣布。美國巴克內爾大學（Bucknell University）政治學與國際關係教授朱志群表示，北京沒有參議院，沒有國會聽證，駐外大使人選指派，內部並沒有資格審查的過程，想必是北京在故弄玄虛，以表達對美方的不滿。

朱志群說，至於美中目前到底有多麼僵，許多中國民眾不相信，卸任駐美大使秦剛在美遭受的難堪，秦剛接觸白宮高層官員受限，迫使他得耗費很多時間會晤美國地方層級的官員，凸顯雙邊關係實在不佳。

與此同時，美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）也嘗了不少苦頭，包括接觸中方高層吃閉門羹。他去年10月受訪坦言：“中方不願跟我們談。”

而華府和北京互給對方臉色看的癥結點之一就是因為台灣。華府許多官員認為，有必要捍衛民主台灣對抗極權威脅，而中國卻視為危及主權。中國內心作梗的種種還包括，美國對台軍售不斷加碼一再損及“一個中國”政策，美台官員的接觸包括和總統蔡英文往來日益密切，美國總統拜登屢次聲稱要保衛台灣等等。

去年11月20國集團（G20）峰會，習近平見過拜登後，同意由布林肯今年2月訪中，再開啟一系列部長層級的交流，但因中國偵察氣球闖入美國領空鬧得沸沸揚揚而搞砸。亞洲社會政策研究所（ASPI）執行主任丹尼爾斯（Rorry Daniels）分析，因中國自認球在美國手上，原以為對方會拋回來，沒想到卻是一記扣殺。

由於諸多中共高層官員近期才上任，加上習近平大權獨攬，凡事都得他說了算，美國加州大學聖迭戈分校（University of California, San Diego）中國政治專家史宗瀚（Victor Shih）推測，駐美大使可能只是尚未定案的任命。史宗瀚表示，何況習近平上月高調訪俄，以致定奪人事任命可能因此停擺，凸顯中央集權體制缺乏授權的特色。