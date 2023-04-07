蔡英文見了麥卡錫後：台灣警告中國微妙反或有欺騙性

台灣/中國

台北周三提醒其盟友，不要被中國到目前為止相對波瀾不驚的反應所愚弄。相反，台灣政府稱，北京正在設法巧妙地削弱台北，低調行事。台灣國防部長邱國正警告說北京採取了新的“灰色地帶”戰術，旨在恐嚇和試探台灣，而不威脅公開衝突。

廣告 繼續瀏覽後續

據華爾街日報今天報道稱，在台灣總統蔡英文進行了一趟國際訪問，凸顯出與美國關係升溫之後，台灣政府警告說，中國可能調整對此事的反應，做出低調的姿態，但中國的反應仍有可能削弱台灣的安全。

在此次訪問之前、期間和之後，北京方面威脅說蔡英文此行將帶來後果。蔡英文此次訪美於上周開始，本周四結束，由兩段行程組成。到目前為止，中國的反應主要是言辭上的，看起來是象徵性的，中國的一艘航空母艦在攻擊範圍可達台灣的附近海域展開航訓，中國海事部門宣布計畫在台灣海峽對一些船隻進行檢查。

據官媒新華社報道，上周五，中國國務院台灣事務辦公室（簡稱）宣布對台灣實際上的駐美大使蕭美琴實施新的制裁，禁止蕭美琴及家屬進入大陸、香港和澳門。報道稱，國台辦還宣布對兩家據稱促進台灣獨立的台灣組織採取類似的行動，禁止其領導人入境。

目前，在蔡英文訪美之後若立即採取任何明確的敵對行動，都可能破壞中國更為緊迫的目標，包括將自己定位為外交大國的戰略。

中國觀察人士稱，台灣有理由預期將會面臨更加悄無聲息的壓力。

台灣總統蔡英文和美國眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)周三在加州舉行了開創性會晤，這是台灣總統在美國領土上進行過的級別最高的政治會晤。此前蔡英文訪問了伯利茲和危地馬拉，並在紐約短暫停留。在紐約向支持者發表閉門講話時，蔡英文呼籲加強與美國的聯繫。另外她還在紐約會見了眾議院民主黨領袖傑弗里斯(Hakeem Jeffries)。在蔡英文結束10天行程返回台灣後，等待與她會晤的將是另一個國會代表團：由眾議院外交事務委員會(House Foreign Affairs Committee)主席、得州共和黨人Michael McCaul率領的由八人組成的兩黨議員代表團。

在上述每一步行動中，北京方面都警告稱與台灣接觸可能引發反制舉措，但未詳述。

台北周三提醒其盟友，不要被中國到目前為止相對波瀾不驚的反應所愚弄。相反，台灣政府稱，北京正在設法巧妙地削弱台北，低調行事。台灣國防部長周四向立法委員發表講話，警告說北京採取了新的“灰色地帶”戰術，旨在恐嚇和試探台灣，而不威脅公開衝突。國防部長邱國正指出，中國周三宣布的巡航巡查行動就是一個例子。

據華日稱，位於台灣島和大陸之間的金門島、馬祖島和澎湖島也可能成為非軍事施壓的目標，包括允許或禁止中國遊客到這些島嶼旅遊，以此施加經濟影響力。蘭德的上述報告稱，自2019年以來，中國在上述島嶼附近的疏浚活動已促使台灣在這些地區增加海岸巡防隊的巡邏。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E8%AD%A6%E5%91%8A-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%AF%B9%E8%94%A1%E8%8B%B1%E6%96%87%E8%AE%BF%E7%BE%8E%E7%9A%84%E5%BE%AE%E5%A6%99%E5%8F%8D%E5%BA%94%E5%8F%AF%E8%83%BD%E5%85%B7%E6%9C%89%E6%AC%BA%E9%AA%97%E6%80%A7-2d04cdef