視頻 馬克龍總統抵達廣州 與習近平特殊會面

馬克龍訪華

法國總統馬克龍於 4 月 7 日星期五抵達廣州，他將在與中國國家主席習近平共進晚餐前與中國學生會面，這是他對中國進行國事訪問的最後一天，烏克蘭衝突成為討論的焦點。

廣告 繼續瀏覽後續

馬克龍總統今天周五晚上將飛回巴黎，這是他在中國的第三天也是最後一天。馬克龍選擇了廣東這是中國最國際化的城市之一，習近平曾經在這裡工作。

本次法國總統到廣州日程安排有廣東學生會面和與習近平最後一次特殊的會晤，罕見的面對面的會晤保持機密到最後一刻。

與前一天一樣雙方在北京舉行雙邊會談後，將討論烏克蘭戰爭。

中國國家主席仍然對此拒絕使用戰爭，更願意談論烏克蘭危機。

在今年2月底習近平提出了十二點和平計畫但沒有提到俄軍撤離。

這對敦促中國讓俄羅斯恢復理智的馬克龍來說還不夠，因此法中兩國元首現在聯合呼籲儘快就俄烏問題進行和談。

習近平表示，中方願同法方一起合作，敦促國際社會保持理性克制避免失控的行動。

但是這種中國可能的調解立即遭到克里姆林宮的拒絕。

本次法國總統的國事訪問的另一大重要議題是經貿，法國公司在北京簽署了幾項協議和合同，馬克龍周四在北京會見了中國企業家。