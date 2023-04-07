馬克龍訪華南下廣州：與中國青年見面，與習近平品茶.......

馬克龍訪華/法中關係

4月7號周五是法國總統馬克龍訪華的最後一天，在經過了周四馬拉松式的多場重要會談後，這一天的行程顯得相對比較輕鬆，側重點從政治外交經濟地緣政治等轉向教育，文化和人文科技等領域的中法交流。

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法國總統的專機在當地時間13點抵達廣州，隨後到達廣州的著名學府中山大學與中國青年見面，在抵達有千名學生出席的見面會現場前，馬克龍就在非常美麗的中山大學校園內受到了學生們的熱烈歡迎，大家都都爭着與第一次到訪的法國領導人合影或擊掌，馬克龍也顯得非常享受與中國青年人首次接觸。

之後，馬克龍在面對學生演講時，一開始就用中文說“大家好“，也贏得了熱烈的掌聲。他回顧了中山大學，廣州與法國的源遠流長的關係。中山大學是一座有百年歷史的大學，據介紹，法國元素交織在百年歷史中，中山大學在中法文明交流互鑒的歷史上留下了濃墨重彩的一筆。據介紹，中山大學目前與24家法國機構有合作關係，包括高等師範學院、里昂管理學院和昂熱大學等，也有中法合辦的中山大學中法核工程與技術學院。

在學生的提問環節，三位發言者都用法語提問，他們希望法國總統回答的話題顯然經過精心準備，分別是：當代年輕人如何為未來做準備？如何看待高科技或人工智能給人類未來帶來的挑戰 ? 如何進行社會健康管理？

馬克龍對每個問題都華很長時間進行回答，展現出不凡地演講功力。和在場的許多學生一樣，中山大學中法核工程與技術學院的一個二年級女研究生都表示，馬克龍總統是一個非常有親和力的人，也非常有活力。對大學生的態度很情切，回答問題時也是站在青年人的角度來回答，包括人工智能這個我們現在正在面臨的挑戰，還有公共醫療問題，這些都是年輕人擔任的責任，總統的回答給了我們很多啟發和思考。

00:46 法國總統馬克龍在中山大學受到師生熱烈歡迎，2023年4月7號 AP - Gonzalo Fuentes

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值得注意的是，在中山大學體育館，馬克龍當著一千名學生的面，不忘譴責俄羅斯對烏克蘭的戰爭。他在提到俄羅斯時堅持說："這是一個決定對其鄰國進行殖民化的國家，它無視規則，重新部署武器，入侵它。”而在中國的官方報道中，烏克蘭目前經歷的是一場“危機”而不是“戰爭”。

習近平邀請在花園品茶

馬克龍的廣州行也是第一位法國總統來到這個點南方經濟重鎮，而之所以選擇這裡與習近平有關，愛麗舍宮介紹說，除了這是中國一個最先富裕的省份外，也因為這裡是習近平總書記父親習仲勳在1978到1982年擔任省委書記的地方。而且習近平自己也在周五南下廣州，繼續和馬克龍得見面，據統計，這次馬克龍訪華期間，與習近平面對面交談的時間可能超多6個小時，足以顯示中方對法國總統此行的重視，在美中關係惡化得背景下，紐約時報認為，“這種特殊得待遇相當於一個嚴肅得外交意圖聲明”。而馬克龍在和中國國家領導人見面時對方也多次提到這是習近平第三次當選國家主席後首位受到接待的西方大國領導。

在大學與中國青年見面會結束後，習近平邀請馬克龍到廣東省委書記的官邸飲茶，習近平說這是他父親在擔任廣東省委書記時的住所，對他有特別的意義。

在這個看上去風景非常美麗的花園裡，習近平在和馬克龍的聊天時特地誇讚了廣東的高科技產業，他告訴馬克龍，“現在廣東發展地已經非常非常好了，我說的發展的主要還是領頭羊的作用，不僅總量大，速度快，而且是要高質量發展，新興產業和高端技術要在這裡大發展，包括華為和騰訊這些電子啊，智能企業都在這個地區。“

習近平與馬克龍飲茶會談

飲茶之後，習近平再次請馬克龍共進晚餐。

在乘飛機離開中國前，馬克龍還有兩個重要也是最後地行程，分別是參觀位於原法租界沙面島的東方藝術學院，廣州的中法企業家會面。這兩個行程都沒有記者跟隨。

可以說，馬克龍在中國的最後一天訪問安排同樣非常緊湊，但和周四的密集國事談判和明天回到法國後要面對的與退休金改革法案有關的社會抗議浪潮相比，算是非常的輕鬆愉快。

據報道，馬克龍此行也算是非常有收穫，在周四與中國簽署的合同中，多個法國大公司都是贏家，空客一家就獲得了160架飛機的採購大單，總價值約2002億美元。但是這些成果可能也難平息街頭的抗議聲浪或減輕政府面臨地巨大壓力。*

據愛麗舍宮周五消息，馬克龍表示，2024年還將訪問中國，他也邀請習近平訪問法國，習接受了邀請。