馬英九結束中國大陸漫遊祭祖行 未見習與王但見了多位中共省委書記

台灣/馬英九

台灣前總統馬英九7日上午從上海搭機返台，結束訪問中國大陸之旅。台灣前總統馬英九與台灣現總統蔡英文一中一美同期兩轍的訪問，引發多種議論與批評。馬英九訪中，最終沒有見到習近平，也沒有見到王滬寧。馬英九訪中期間，觀察說，中國擾台軍機照飛不減，中國官方透露出“要想中國在台灣問題上後退，是癡心妄想”的決絕立場。

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據中央社今天報道稱，台灣前總統馬英九訪中提台灣總統和民國詞，但北京喉舌全部過濾與禁封。

有評論稱此顯馬英九的話是說給台灣人聽的，中國官方不讓中國人聽，中國官方也不想聽。

該報道稱，台灣前總統馬英九結束為期12天的訪中祭祖行下午返台，回顧期間他發表的公開談話，凡觸及中華民國、民國、台灣總統等，北京喉舌全部自動過濾，卻大幅渲染符合當局政治正確的表述。

彙整中國新華社與央視這兩家喉舌媒體處理馬英九訪中的報導，最常見關鍵詞彙包括，兩岸一家親，兩岸同文同種，兩岸同胞血濃於水，九二共識，雙方都堅持一個中國的立場，共圓中華民族偉大復興的中國夢等，幾乎照本宣科北京當局對台宣傳的一貫基調。

據自由時報今天報道稱，前總統馬英九訪問中國大陸今天返台，他發表談話時說，堅持九二共識、求同存異、彼此尊重，和大陸就可以有共同政治基礎。桃機內除了接機者，也有大批抗議人士怒喊賣台。

獨派團體“台灣國”痛批馬英九喪權辱國、出賣台灣，台灣基進則在機場外召開抗議記者會，怒喊馬英九是“假祭祖、真舔共”，對武力威脅台灣的中國友好、下跪；台灣基進黨主席王興煥表示，馬英九以台灣前總統身分發表兩岸同屬一中的言論，是對民主先烈、台灣民意與國際抗中陣營的背叛。

據新頭殼的報道稱，前總統馬英九7日結束訪中行程返台，他在桃園機場發表談話時大喊“九二共識又活過來了！”；對此，中國民運人士王丹表示，藍營大力稱讚馬在中國多次提到“中華民國”，但他直言，這是最令人質疑的地方，“很明顯，中共和馬英九已達成默契”，中共對馬英九“放水”，一切都是為了協助國民黨重新執政。

王丹發文表示，從前副總統連戰以降，國民黨人士去中國都不能提“中華民國”，可見這個議題非常敏感，而如此敏感的議題，馬英九公開講了，若講了後受到中共的懲罰，那是正常的，符合大家對中共的認知，“那我們就要給馬英九鼓鼓掌”。據王丹稱，“但馬英九講了之後，卻完全不影響後續的行程，一路上依舊受到中共各級政府的熱烈接待”，王丹直言“這就太不正常了”，凡對中共有一點點了解的人都知道，“這明顯就是中共和馬英九之間已經達成默契”，允許馬英九有這樣的“突破”。

“你以為共產黨真的會承認‘中華民國’嗎？”王丹質疑，這種小把戲，騙騙不懂中共的人還可以，但在他眼裡，只有“可笑”兩字。至於為何獨獨對馬英九如此“寬容”，獨獨選在現在這樣的時刻對馬英九“放水”？該報引述王丹說，恐怕就要馬英九自己說明了。