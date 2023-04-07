馬英九：該由台灣人來選擇和平或戰爭

台灣/馬英九

台灣前總統馬英九周五結束對中國具有里程碑意義的訪問，路透社說因為這是馬英九是第一位訪問中國的台灣前總統。自從戰敗的中華民國政府在 1949 年內戰輸給毛澤東的共產黨人後逃往台灣以來，台灣在任最高領導人就再也沒有訪問過中國。馬英九回到台灣的媒體講話，即說台灣面臨選擇戰爭或和平。此說或映照台灣地方選舉時的攻防戰口號，即投票民進黨青年上戰場。

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據路透社今天報道稱，台灣前總統馬英九中國之行後表示台灣面臨“和平與戰爭”的選擇。但馬英九譴責，“我們的政府繼續將台灣引向危險。未來是台灣要在和平與戰爭之間作選擇。”

馬英九是在結束了對中國為期 12 天的訪問後從上海抵達台灣主要機場後對記者如是說。

馬英九在 2008 年至 2016 年期間擔任國民黨政府首腦。現在處於反對黨地位的國民黨支持與中國建立密切關係。中國聲稱台灣是自己的。

台灣總統蔡英文和美國眾議院議長凱文麥卡錫本周在美國停留期間會面，激起了中國的憤怒。而馬英九對中國的訪問正值緊張局勢加劇之際。

北京一直在加大政治和軍事壓力，要求台灣接受中國的主權。蔡英文和她的政府拒絕接受這一說法，並表示只有台灣人民才能決定他們的未來。

蔡英文執政的民進黨批評馬英九此行。但馬英九表示，這已證明台灣和中國可以在同屬一個中國的原則下進行接觸，馬英九認為每個人都可以對一個中國這個詞有自己的解釋。馬英九說，台灣可以與中國共享“共同的政治基礎”，這符合台灣人民的最大利益。

蔡英文的民進黨在一份聲明中批評表示，馬英九已成為北京“一個中國”原則的“幫兇”，馬英九並沒有沒有抓住訪問中國機會捍衛台灣的主權。

蔡英文提出與中國會談，但視蔡英文為分裂分子的北京拒絕了她。

據路透社說，馬英九參觀了包括武漢在內的多個城市的歷史遺跡，在那裡他會見了中國國台辦主任宋濤。

國民黨為馬英九與中國的接觸辯護說，國民黨正在努力緩和緊張局勢，並將在明年 1 月的總統選舉前大肆宣揚這一路線。據馬英九表示，他將繼續以私人身份“確保台灣擁有真正和平與安全的未來”。