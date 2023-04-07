馮德萊恩和馬克龍訪華：中國冷熱分明

德國媒體繼續關注馬克龍和馮德萊恩訪華之行和歐中、法中關係的發展。

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柏林《每日鏡報》寫道：法國總統馬克龍勸阻習近平不要支持俄羅斯的努力收效甚微。 不過，但習近平還是同意了與烏克蘭總統舉行會談。

《法蘭克福彙報》發現：法國總統訪華受到熱烈歡迎，周五，習近平和馬克龍在廣州再次會晤，而且再次設晚宴招待。歐盟委員會主席馮德萊恩在中國的日子就沒那麼好。 在烏克蘭戰爭問題上，習近平不遷就客人，但有新的經濟合作協議出台。

德國《時代周報》在其網頁上寫道：歐洲害怕中國，需要中國，但並不信任中國。歐盟希望留在對話中，但不會不惜任何代價。它想繼續做生意，但正在尋找替代方案。是的，歐盟可能遭遇損失，中國也一樣。馬克龍和馮德萊恩的旅行反映了當前的關係狀況。僅此而已，不多不少。

德國編輯部網絡認為：中國這個貿易大國知道，它需要繼續進入擁有4.48億人口的歐盟內部市場。馮德萊恩和馬克龍現在可以平靜地提出一個地緣政治交換條件，呼籲北京最終對普京踩剎車。歐洲現在可以而且必須勇敢地在北京和莫斯科之間打下一個楔子。

《柏林日報》發現：馮德萊恩在中國必須通過普通旅客的出口入境。“馬克龍則受到紅地毯歡迎，國宴款待，閱兵式和禮炮歡迎。 馬克龍專機降落時，中國外長親自迎接。 歐盟委員會主席馮德萊恩抵達時，只有環境部長在普通乘客出口處迎接她。在馬克龍和馮德萊恩訪華期間，北京政府冷淡對待歐盟委員會主席。