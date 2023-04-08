中國在台灣海峽發起“全面圍島”軍演

中國/軍演

在台海兩岸緊張局勢不斷升級的背景下，中國於4月8日星期六，在台灣海峽和台灣周邊海空域開啟了為期三天的大規模軍演。台北方面披露；當天在台灣周邊偵查到42架飛機、8艘軍艦。29架飛機逾越海峽中線。台北表示，這些演習威脅到亞太地區的“穩定與安全”。

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據法新社引述中央電視台的說法：這次在台灣海峽發起的軍演為一次“全面圍島”行動。中國軍方發言人Shi Yi透過一份公報指出：本次軍演是對“台獨”分裂勢力“勾結境外勢力”從事“挑釁活動的嚴重警告”。

台灣總統蔡英文4月5日星期三在過境美國時會晤了美國眾院議長麥卡錫，引發北京強烈不滿，承諾要採取“堅定有力的報復措施”。作為美國眾院議長，麥卡錫是美國政壇第三號人物，地位僅次於總統和副總統。

中國對台灣與美國近年來的關係發展頗為不滿，儘管雙方沒有正式外交關係，但美國卻向台灣提供了大量的軍事支持。

周四以來，北京一直在向台灣海峽派遣軍艦和飛機，以加強對台灣的軍事壓力。連日來，中國還增派海警，加緊對海峽周邊的巡邏。

周五，法新社記者在平潭目睹一艘軍艦以及至少兩架軍用直升機通過台灣海峽。不過，尚不清楚這些舉措是否意味着中國在該地區增加了巡邏次數。

去年8月，時任美國眾議院議長佩洛西到訪台灣，引發北京強烈反響，隨後在台灣周邊發起規模空前的軍事演習。本次軍演是在法國總統馬克龍對中國進行國事訪問後的翌日展開的。馬克龍在訪問期間曾與中國國家主席習近平提及台灣議題。愛麗舍宮周五表示：兩國領導人關於台灣議題的談話“緊湊而坦率”。不過根據中國外交部門披露的信息，習近平周四在北京舉行的一次會議上，向歐盟委員會主席馮德萊恩明確表示：指望中國在台灣問題上妥協退讓，是癡心妄想。