中國宣布今起3日舉行環台島軍演 美國籲克制

政治

中美 – 4月8日，美國呼籲中國在台灣周邊進行軍事演習時展現“克制”，並強調美國方面會履行其在亞洲的安全承諾。

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法新社報導，一名國務院發言人表示，“我們與中國的溝通管道一直保持暢通，也一直敦促北京保持克制，不要改變現狀。”

該名發言人說，“針對在該地區擁有足夠資源和能力來確保和平與穩定，並履行美方的安全承諾，我們感到相當自在且自信。他還說，美國正密切關注中方行動。

他強調，”正如我們先前所說，北京沒有理由將這種過境——蔡總統的過境完全符合美國長期以來的做法和政策——變成一件截然不同的事，或將這當作過度反應的借口。“

香港軍事評論員Song Zhongping 對法新社記者表示，這些可供實戰的軍演旨在表明，中國軍隊已經準備好，“如果挑釁加劇”的話，將“一勞永逸地解決台灣問題”。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院的中國軍事專家查爾（James Char）對法新社記者表示，對北京來說，這些軍事演習是“必要的”，因為這是為了政治上得分。查爾還表示，為了不損害與歐洲升溫的外事訪問，北京當局等待馬克龍和馮德萊恩訪華行程結束之後舉行了圍台軍演。