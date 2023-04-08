中國軍機群起越過台海中線

中國/台灣/圍台軍演

周六今天，中國解放軍42 架戰鬥機群飛越過台灣海峽敏感的中線，但時間均短暫。路透社說，中國開始開始在台灣周圍演習，對台灣總統蔡英文總統會見美國國會眾議院議長表達憤怒。路透社引述台灣安全部門消息人士稱，在宣布演習後，中國最近為吸引外國領導人所做的努力變成徒勞。因為“在宣布在台灣海峽進行演習，所有這些努力都在一瞬之間化為烏有。”

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據路透社今天稱，憤怒的中國開始演習，中國軍機越過台灣海峽中線。中國在台灣總統蔡英文從美國返回後的第二天宣布舉行為期三天的演習，以譴責蔡英文周三在洛杉磯與眾議院議長凱文麥卡錫的會面，其實被廣泛預期。

中國將民主治理的台灣視為自己的領土，從未放棄使用武力將台灣置於中國控制之下。台灣政府強烈反對中國的主張。

在中國接待完歐洲高級領導人訪華幾小時後，北京宣布了這一軍演消息。

中國人民解放軍表示，它已經開始在台灣周邊進行戰備巡邏和“聯合利劍”演習，此前曾表示將“按計畫”在台灣海峽和台灣北部、南部和東部進行這些演習。

台灣國防部周六上午表示，它發現 42 架中國戰鬥機（J-10、J-11 和 J-16）越過通常作為雙方之間非正式擊球手的中線，以及 8 艘中國船隻。

台灣國防部稱，“台灣軍方將以冷靜、理性、嚴肅的態度應對，按照‘不升級、不爭端’的原則站崗監視，捍衛國家主權和國家安全。”

路透社說，台灣人對這些軍事演習沒有更廣泛的警覺，那裡的人們早已習慣了來自中國的威脅。

路透社記者在台灣控制的馬祖群島對面的福州附近的海濱地區看到一艘中國軍艦向中國沿海的演習區發射炮彈，這是中國周五晚些時候宣布的演習的一部分。

與 8 月不同的是，中國尚未宣布是否也將舉行導彈演習。當時中國宣布之前的演習時，官方發布了一張地圖，顯示軍方將向台灣附近的哪些海域開火。

安全消息人士稱，四月是中國通常進行軍事演習的時間。

中國宣布軍演是在法國總統馬克龍離開中國數小時後發布的。馬克龍在那裡會見了中國國家主席習近平和其他高級領導人。馬克龍敦促北京就烏克蘭戰爭與俄羅斯講道理。

本周也在中國與習近平會面的歐盟主席烏爾蘇拉·馮德萊恩表示，台灣海峽的穩定至關重要。

中國國防部在發布圍繞台灣演習的公告的同時，還在該部主頁上展示了習近平會見馬克龍和馮德萊恩的照片。