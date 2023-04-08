中國軍演炮聲隆隆 台灣人舞照跳還照樣祭奠蔣介石

中國/台灣/圍台軍演

中國宣布今天開展圍台軍事演習，並將為期三天的演習稱為對台獨支持者及其海外台灣民主盟友的一次 "嚴重警告"。中國官方電視台說，周六第一天的目的是測試中國軍隊控制海洋、空域和信息戰並全麵包圍台灣的能力。然而，台灣人習以為常舞照跳。幽默的是，按計畫，台灣中小學生今天在台北舉行紀念儀式，懷想前台灣獨裁領導人蔣介石，而蔣介石的國民黨目前堅持與中國修好，稱唯此才能獲得和平。

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據法新社剛剛發自台北的消息，周六，台灣學生們像往常一樣聚集在台北的自由廣場上跳舞，儘管北京的軍事演習營造了威脅性的氛圍，中國稱以演練包圍台灣的能力。

一位台灣學生對法新社說，"我當然有點害怕。"23歲的學生洪翔宇在舞蹈練習結束後說，"我們身處的是台北自由廣場。我希望能保持自由，自由地做我想做的事，說我想說的話。"

北京將為期三天的演習稱為對台獨支持者及其海外盟友的一次 "嚴重警告"。但這種威脅似乎並沒有影響到台灣民眾，尤其是像每個周末一樣，許多年輕人仍然三五成群地出現在這個自由廣場上。

這是個廣大的廣場，兩側是台灣國家劇院和國家音樂廳，多年來此地已成為台灣人自由集會和示威的場所。

台灣的學校樂隊和舞蹈團經常聚集在這裡。本周六，各高中將參加紀念蔣介石的儀式，這位前中國領導人在1949年共產黨勝利後將國民黨政府和追隨者逃亡自我流放到台灣島上。

法新社說，高中生們似乎也不以為然。據16歲的Jim Tsai說，"我想大多數台灣人現在已經習慣了，我們只是說，它們又來了。"他指的是近年來中國在台灣附近的許多演習。

蔣介石曾統治中國，直到1949年由共產黨接管。蔣介石逃離中國大陸後，他把他的流亡政府和他的支持者帶到了台灣，在20多年的時間裡曾經把自己說成是全中國唯一的合法政府。但蔣介石和他的繼任者都沒有宣布過台灣獨立。

蔣介石領導專制軍事政權直到1975年他去世，蔣介石獨裁造成成千上萬的反對者被流放、被監禁或被處決，今天在許多年輕的台灣人看來，這個蔣介石政權與目前在北京統治的共產黨政權比較相似。

而自由廣場，儘管有蔣介石的紀念碑，但已經成為台灣向民主社會發展的象徵。

據該報道認為，總的來說，台灣人似乎已經習慣了北京的咄咄逼人，並對台灣政府維護台灣自由的能力充滿信心。一位學生說，"我們是有點擔心，但我們必須繼續往前走。我相信我們的政府不會讓我們失望。"

法新社還採訪32歲的建築工人Michael Chuang，他說，中國人 "似乎很喜歡這樣做，要把台灣包圍起來，就像台灣是屬於他們自己的一樣。我現在已經習慣了。"但他也有點宿命論，他說，“無論如何，如果他們入侵我們，我們也無法可逃。我們只能看看未來會發生什麼，到時再說吧。”