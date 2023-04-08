報復與懲罰？北京圍台軍演打響了

中國/台灣/圍台軍演

中國國家電視台說，中國在台灣海峽進行了全麵包圍軍事演習。這是此番軍事演習的第一天。圍台演習將持續到下星期一。中國軍演是回擊蔡英文會見美國三號人物麥卡錫，也是在法國總統馬克龍離開中國後迅即開始。法新社引述據中國外交人士稱，習近平周四在北京的一次會議上告訴歐盟委員會主席馮德萊恩，期望中國在台灣問題上妥協，那是癡心妄想。

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據法新社引述中國官方的央視說："今天的演習重點是控制海域、領空和信息能動，以形成威懾，對台灣做出全麵包圍態勢。

中國軍隊的驅逐艦、快速導彈艇、戰鬥機、油輪和干擾器正在被動員起來。

這些行動的確切地點尚不清楚。

中國軍隊發言人音譯為石毅在當天早些時候警告說，這些演習是對尋求'台獨'的分裂勢力與外部勢力勾結及其挑釁活動的嚴重警告。該發言人說，這些行動還包括海域執勤巡邏，是維護中國主權和領土完整的必須舉措。發言人說，這些演習於周一前在台灣海峽靠近台灣島對面省份福建的海岸舉行。

中國軍事分析家宋忠平告訴法新社，這些具有實戰性質的演習旨在表明，中國軍隊將做好準備，如果挑釁行為加劇，將徹底解決台灣問題。

台灣方面譴責，這些演習威脅着亞太地區的穩定和安全。台灣總統蔡英文周六譴責中國的威權擴張主義，並表示台灣將繼續與美國和其他國家合作（......），捍衛自由和民主的價值。

台灣國防部說，它正在監測局勢，並已指示軍隊對中國的軍事活動作出回應。

據法新社說，在北京宣布軍事演習幾小時後，台灣總統蔡英文會見了訪問台北的美國國會代表團。美國代表團團長、負責美國對外軍售的邁克爾-麥考爾說，華盛頓正在努力迅速向台灣提供武器。他說：“我們正在國會中盡一切努力加快這些軍售，獲得台灣需要的武器來保衛自己，我們將為台灣的軍隊提供培訓。這些不是為了戰爭，而是為了捍衛和平。”

周六上午，在中國東南部離台灣最近的平潭，遊客們看着波濤洶湧的海面，但沒有看到明顯的軍事活動。中國宣布的這些演習是在蔡英文本周訪問美國之後進行的，她在周三會見了眾議院議長凱文-麥卡錫。北京承諾採取 "堅定和有力的措施 "給予回應與報復。

中國對台灣當局和美國之間的走近感到不滿，儘管沒有正式關係，但美國向台灣提供了大量軍事支持。

中國將台灣（人口2300萬）視為中國省份之一，自1949年中國內戰結束以來，中國尚未設法將台灣與其他領土統一起來。美國在1979年承認了中華人民共和國，根據北京堅持的 "一個中國原則"，理論上應該與中華民國（台灣）沒有官方聯繫。

除了周一的實彈演習外，新演習的確切地點沒有具體說明，該演習將在平潭附近海域舉行。

中國海岸與台灣之間的海峽最窄處約為130公里寬。

8月，當先於麥卡錫進入眾議院的民主黨人南希-佩洛西訪問台灣島時，北京在台灣周邊展開了前所未有的軍事演習。現階段對蔡英文與美國三號人物麥卡錫會面的反應與2022年夏天進行導彈發射的情況不可同日而語。

據台灣國防部周六中午說，在台灣周圍發現了8艘軍艦和42架中國戰鬥機。消息人士說，有29架飛機進入了台灣防空識別區的西南部地區。

中國的圍台軍事演習也是發生在法國總統馬克龍對中國進行國事訪問的第二天，期間馬克龍與中國國家主席習近平討論了台灣問題。據愛麗舍宮周五表示，在這個問題上，"談話是深入而坦誠的"。

據中國政府周五警告，不要指望中國在台灣問題上做出妥協。 據中國外交人士稱，習近平周四在北京的一次會議上告訴歐盟委員會主席馮德萊恩，期望中國在台灣問題上妥協，那是癡心妄想。