日本防衛大臣否定失蹤直升機與中國軍艦通過相關

日本/失蹤直升機

日本時間6日下午 4 點之前，一架日本陸上自衛隊的UH-60 直升機在沖繩縣宮古島附近飛行時失蹤，至今仍然沒有發現包括一名高級將領在內的機上人員，而日本防衛大臣濱田靖一7日否定了這次直升機的失蹤與中國軍艦通過有關。

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7日，搜救人員在宮古島海域找到該直升機機體的一部分，包括一扇標有“緊急出口”的門和旋翼葉片的一部分，但是，目前還沒有找到有關直升機上乘坐的10人的線索，陸上自衛隊第8師團（熊本市）師團長（相當於師長）、陸將（相當於中將）坂本雄一（55歲）等人都在直升機上，坂本雄一3月30日剛剛上任。政府派遣了200人的搜救團隊，搜索仍在進行中。另據陸上自衛隊的公告，周邊管控系統等並未收到飛機受到強烈撞擊或淹沒在海水中時自動發出的“救難信號”。到8日本稿截稿時為止，仍然沒有發現直升機上失蹤人員的任何線索。

在該直升機下落不明的4月6日，中國海軍一艘情報搜集艦艇正駛過沖繩本島與宮古島之間的海域，為此，在7日的日本眾議院安全保障委員會上，日本立憲民主黨的玄葉光一郎向防衛大臣濱田靖一提問：是否可以斷定該事故與中國軍艦的通過完全沒有關係？

濱田回答說：在我所接到的報告中，沒有這樣的信息。

在該直升機失蹤以後，諸如“飛機是被中國擊落的吧？”之類的帖子在日本的社交媒體上多見，還有一些人說“我們必須擊落一架中國軍用直升機”等。

在 4月 6 日的新聞發布會上，日本陸上自衛隊最高長官，幕僚長（相當於陸軍總司令）森下泰臣表示：“根據在宮古西北部海域發現的疑似該機裝備等的整體情況看，我們大致確定是航空事故。”目前沒有物證或目擊者證詞表明該機遭到襲擊，截至 8 日，“外國襲擊”的說法仍然沒有根據。