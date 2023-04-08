法國學者：圍台軍演已成一種施壓工具

政治

中美 – 為了報復“蔡麥會”，中國8日開始在台灣周邊舉行三天軍演。《巴黎人報》8日專訪了法國國際關係學院亞洲研究室主任瓦雷莉· 尼凱女士(Valérie Niquet)。她表示，訪華的法國總統馬克龍的飛機剛剛離開，北京當局就宣布了環台島戰備警巡和‘聯合利劍’演習。法國學者表示，這顯然是報復美國國會眾議院議長麥卡錫在加州里根圖書館會晤過境訪問的蔡英文。

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尼凱女士還表示，北京方面早就警告會有“必要行動”，為了習近平的形象不可能不做出反應。她繼續分析道，在歐洲領導人訪問期間，中國有意不這樣做，因為北京仍在努力恢復其在歐洲的形象。

但對於中國人來說，圍台軍演是回應台灣方面在國際舞台上的擴展其影響力。 北京當局的目的是結束越來越多的國家站在在台灣一邊的現實，正如我們看到的外國議員頻頻訪台，或最近德國教育研究部長的訪問。 有一個新的動向就是：台灣越來越不孤立，越來越合法。

記者問：台灣如何看待這種軍事演習？民眾會擔憂嗎？

尼凱女士回答：台灣民眾如果擔憂的話是這些演習頻繁起來。所要提出的是，2022年8月，美國聯邦眾議院議長南希·佩洛西訪問了台灣，成為25年來訪台職位最高的美國政要。尼凱女士說， 中國周四在台灣周邊六片海域展開大規模軍事演習。這次蔡英文去南美洲訪問，前後兩次過境美國，北京的這種反應開始趨向常態化。

但尼凱女士補充說，軍事演習並不意味着戰爭。 中國希望與台灣“和平統一”，即使這實際上是一種征服，因為台灣從未屬於共產黨政權。 但北京一直表示，如果台灣宣布獨立，那麼就可以訴諸武力來實現統一。

尼凱認為，習近平的問題是中國沒有徵服台灣的軍事手段。 這將嚴重危及共產黨政權的生存。 因此，他們訴諸軍事演習和施壓，試圖讓民眾恐慌，並灌輸這樣一種觀念，即如果局勢改變，就會有戰爭的危險。 他們希望，這也是阻止其他國家與台灣靠攏的一種方式。

在回答是否會擔心緊張局勢升級的問題時，尼凱女士回答說，事情應該會平靜下來。 毫無疑問，每次中國要表示不滿時，都會定期進行演習：這是施壓的工具。 中國的一大幸運在於，無論是美國還是歐洲，敵對大國都不尋求衝突。 台灣或美國的軍機在做出任何反應之前都會非常謹小慎微。

但法國學者也提醒說，我們不能排除中國一名飛行員的個人行為會擦槍走火，總是會有這樣的風險的。她最後表示，如果台灣方面表現是理性的，並不是不惜一切代價尋找衝突的話，不會自動導致成戰爭。

法國國際關係學院亞洲研究室主任尼凱還表示，可以肯定的是，對於中國政權來說，台灣是一個真正的挑戰。 我們要提出的問題是，習近平會長期忍受這種公開挑戰嗎？這一點完全取決於習近平個人。