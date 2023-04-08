法媒：與中國對話艱難但必不可少

政治

中歐 – 法國總統馬克龍結束訪華。法國《世界報》4月8日發表一篇題為“馬克龍和馮德萊恩訪華：艱難但必不可少的對話”的社評文章。文章認為，雖然在政治解決烏克蘭危機和歐中關係兩大議題上沒有大的突破，但不能說此次出訪是失敗的。

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《世界報》社評文章表示，在烏克蘭問題上，愛麗舍宮已知不會有任何重大進展，也的確沒有取得任何進展。 在中國國家主席習近平 3 月訪問莫斯科鞏固了以北京為主要夥伴的中俄友誼之後，巴黎知道中國是不會譴責俄羅斯入侵的。

《世界報》認為，面對這種現實，重要的是要強調向俄羅斯提供武器的決定所涉及的風險，這會使中國倒向戰爭陣營。該報表示，習近平一直主張“儘快停火止戰”，此行需要提醒的是，烏克蘭總統澤連斯基等待着習近平的電話。社評文章作者認為，習近平既然說他是和平使者，他就不應該自相矛盾。例如，中國公開反對“所有核武器國家都不應在境外部署核武器”；但她並沒有譴責在白俄羅斯部署核武器的可能。

《世界報》認為，提議讓歐盟委員會主席馮德萊恩和馬克龍同行，這是個好主意，因為馬克龍希望此次訪華具有歐洲色彩。需要回述的是，去年11月，德國總理朔爾茨拒絕了馬克龍希望同行的要求。

《世界報》寫道，中方不加掩飾地為法國總統馬克龍保留了所有的盛大歡迎儀式，而馮德萊恩遠沒有受到同等的待遇。社評文章作者認為，那麼可以說，歐盟代表的是一個整體，它不是具體的某個國家。馮德萊恩訪華前夕所說的“對俄立場決定中歐關係”等強硬言論也不太可能安撫習近平。

《世界報》問道：有沒有可能討好習近平呢？中共二十大後，中國一號人物比以往任何時候都集中了更多的權力，毫不掩飾展示他要重塑國際秩序的雄心。該文作者認為，馬克龍和特朗普和普京打交道失敗了，他仍然對自己的誘惑力充滿信心。如果他認為自己可以讓中國一號領導人對他有好感的話，那麼他無疑會發現在廣州松園舉行不系領帶的茶道還遠遠不夠。

《世界報》認為，實際上，此次訪華的真正意義遠遠超出了兩位領導人的個人關係。正如北京主導下伊朗與沙特關係正常化，這標誌着在瞬息萬變的全球環境中，中國是主要的參與者。

《世界報》最後認為，歐盟不會放棄與美國聯盟的關係，但它也希望堅持自己的立場，並開始為有自己的主見創造條件。雖然缺乏令人不安的具體結果，但馬克龍先生和馮德萊恩夫人一起重新啟動與中國的重要對話是正確的。 只要我們保持清醒和要求，我們就必須保持這種既艱難又必不可少的對話關係。