鐵鏈女案判刑遭吐槽：沒有強姦罪 刑期也還沒有鏈鎖時間長

中國/鐵鏈女

轟動一時的中國徐州8孩案，“鐵鏈女”丈夫董志民昨天被法院判虐待及非法拘禁罪名成立，處有期徒刑9年。不少中國網友批評判刑太輕，指受害人被囚禁、虐待及被迫生孩子都不止9年。刑責也沒有強姦罪罰。

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據中國官方的央視新聞稱，中國江蘇省徐州市中級人民法院6日一審公開開庭審理此案，董志民被判犯虐待罪，判處有期徒刑6年6個月，犯非法拘禁罪判處有期徒刑3年，數罪併罰，決定執行有期徒刑9年。另外5人因拐賣婦女罪，被判有期徒刑8年至11年不等。

據官方的新華社引述徐州市人民檢察院第一檢察部主任饒本東解釋判決，鐵鏈女的董志民收買被他人拐賣的小花梅，涉嫌犯收買被拐賣婦女罪，因收買被拐婦女罪法定最高刑為3年有期徒刑；而法定最高刑不滿5年有期徒刑，過了5年不再追訴。此外，1998年起參與拐賣小花梅的犯罪嫌疑人共7人，均超過20年追訴時效期限，但只追訴5人，另外2人沒有被追訴。

據宣稱，鐵鏈女小花梅入院後經過一年多醫療，“病情得到控制，身體狀況穩定。”目前能夠在醫生、護工幫助下穿衣、吃飯，可與醫護人員簡單交流，“但仍然有認知障礙。”

據中央社引述8孩案判決所引起網絡熱議，在中國社群平台微博，不少網友批評判刑太輕。有網友指，“判的還沒有受害人被虐待的時間長”、“受害人被虐待囚禁被迫生孩子的時間都不止九年吧……”、“女的一輩子都毀了。一審判9年。哪來的公平啊”。還有網友批評，“沒有強姦罪”、“家庭成員？多麼諷刺”。