面對北京圍台軍演 美國稱加強對台軍售

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中國今天開始在台灣周圍進行為期三天的軍事演習，一名美國國會高級官員周六承諾幫助向台灣武裝部隊提供訓練並加快武器運售。

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中國今天開始對台軍事演習。中國在台灣總統蔡英文從洛杉磯返回台北後的第二天宣布軍事演習。蔡英文在美國會見了美國眾議院議長凱文麥卡錫。此舉激怒了北京。

美國眾議院外交事務委員會主席邁克爾·麥考爾在台北蔡英文舉辦的歡迎美國兩黨代表團午餐會上說，他們強烈支持台灣，顯示民主國家站在一起。麥考爾稱，“作為眾議院外交事務委員會主席，我簽署了所有外國軍售協議，包括向台灣出售武器，我向你保證，總統女士，我們會交付這些武器。”

自去年以來，台灣一直抱怨美國延遲交付武器，例如毒刺防空導彈。美國製造商將供應優先轉向烏克蘭以支持烏軍對俄羅斯的防禦。

共和黨人麥考爾說：“我們正在國會竭盡全力加快這些軍售並讓台灣獲得自衛所需的武器。”麥考爾還說，“我們將為台灣的軍隊提供訓練。這些不是為了戰爭，而是為了捍衛和平。”

但麥考爾沒有提供細節。

路透社說，雖然 1979 年華盛頓與台灣斷絕正式外交關係後，台灣與美國之間的防務協定終止，但密切的軍事關係依然存在，而且美國是台灣主要的外國武器來源。美國長期以來一直提供一定程度的武器系統培訓，並就如何加強台灣軍隊以抵禦中國軍隊的入侵提供詳細建議。

一些台灣戰鬥機飛行員已經在美國接受訓練。

據兩名美國官員在 2 月份告訴路透社，美國將增加幫助訓練台灣軍隊的軍隊人數。路透社在 2021 年報道稱，少數美國特種作戰部隊已臨時輪換到台灣訓練台灣部隊。

路透社說，中國將台灣描述為與美國關係中最敏感和最重要的問題，而這個話題一直是北京和華盛頓之間摩擦的根源。