在遭遇火箭彈襲擊後，以色列對敘利亞採取報復行動

以色列/敘利亞

以色列宣布：昨夜今晨，以軍向敘利亞發射火箭彈，作為對以色列控制的戈蘭高地此前遭遇火箭彈襲擊的回應。這是以色列在該國北部邊界發生跨境交火事件、暴力局面升級的背景下採取的一次行動。

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4月9日星期日，包括加沙、黎巴嫩、被佔領的東耶路撒冷和約旦河西岸在內的跨境交火引發暴力升級，以色列對敘利亞的火箭發射器發動了炮擊和無人機襲擊。

敘利亞官方媒體Sana引述該國一名軍方消息人士證實了以色列的軍事行動。周日早間當地時間5點左右，以色列從被佔領的格蘭高地發射了多枚炮彈，目標是敘利亞南部的幾個地區。轟炸行動造成了一些物質損失。部分炮彈受到敘利亞防空系統的“攔截。

近來，該地區再次發生暴力事件導致緊張局勢升級。

周五（4月7日），以色列遭遇兩起針對以色列人的襲擊事件，造成三人死亡。隨後，以色列總理內塔尼亞胡下令“警方和部隊動員一切力量”。

以色列軍方披露：以色列防空系統至少攔截了一枚發自敘利亞的火箭彈，另外兩枚落在以色列控制的戈蘭高地。戈蘭高地與黎巴嫩接壤，頗具戰略意義。

周四，約有30枚火箭彈從黎巴嫩射向以色列，造成一人受傷以及物質損失，以軍對加沙和黎巴嫩南部展開了報復行動。

以色列軍方認為：雖然至今無人承認發射了火箭彈，但這些來自黎巴嫩的火箭彈是巴勒斯坦人所為，很可能出自在加沙地帶掌權的伊斯蘭運動哈馬斯之手。這是2006年以來，以色列-黎巴嫩陣線空前的升級。

針對敘利亞，以色列近來加強了對敘利亞的空襲，特別瞄準其頭號敵人、親伊朗組織所在陣地。