旅美大熊貓“丫丫”正式移交中方

“丫丫”回國

中美 – 旅美大熊貓“丫丫”回國的日子越來越近了，4月7日，“丫丫”租借期滿，正式移交中方。美方動物園8日為丫丫舉辦告別派對，現場約有500人參加，場面溫馨。

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4月9日消息，據澎湃新聞報道，當地時間8日，孟菲斯動物園首席執行官兼總裁馬特·湯普森表示與中方的合同已到期，正在討論後續合作。

日前，孟菲斯動物園舉辦中國展覽，邀請社會各界祝願“丫丫”旅途安全，並慶祝與中國動物園協會20年的合作，活動包括文化表演，簽署告別信等，孟菲斯動動物園提到，“丫丫”會在那裡待到月底。

“丫丫”回中國後，要先到上海進行隔離檢疫，世界動物保護協會科學家孫全輝表示，按照《中華人民共和國進出境動植物檢疫法實施條例》規定，入境動物需要進行隔離檢疫。因此大熊貓從國外回來也需要這一步。

主要檢疫“丫丫”是否攜帶一些未知的疾病或病菌，按相關規定，隔離檢疫的時間一般是30天。

資料顯示，“丫丫”2000年8月出生於北京動物園，今年23歲，2003年，“丫丫”和“樂樂”於2003年一起抵達孟菲斯動物園開始旅美生涯，為遊客們帶去無數的歡樂。協議期限為10年，2013年到期後又延長10年。2023年2月2日，“樂樂”不幸離世，度過了快樂的25年。