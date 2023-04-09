特斯拉在上海宣布將在滬新建儲能超級工廠

電動車

中美 – 電動車生產商特斯拉9日在上海宣布加碼投資，將在滬新建儲能超級工廠。建廠計畫於2023年第三季度開工，2024年第二季度投產。

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特斯拉CEO馬斯克此前表示，預計2023年年度銷量可達到200萬輛（2022年交付量為131萬輛）。據新華社報道，2022年，特斯拉上海超級工廠交付超71萬輛電動汽車。這裡已成為特斯拉在全球主要的出口中心，電動汽車熱銷亞太、歐洲等地。

電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 發起的價格戰使得 Rivian Automotive Inc (RIVN-US) 和 Lucid Group Inc (LCID-US) 等虧損的美國新創公司，更難在爭逐不斷縮水的消費者錢包的戰鬥中佔上風。

分析師和投資商表示，特斯拉年初將其全球電動車價格調降多達 20% 的舉措，可能會吸引不少電動車的新買家，但也將迫使其他汽車製造商以更低的價格做出回應，否則就有被甩在後面的風險。

一些新創公司可能無法承受更低的價格，因為它們正在努力應對驚人的原材料和生產成本，再加上產量遠低於馬斯克領導的特斯拉；特斯拉去年交車量超過 130 萬輛。

CFRA Research 分析師尼爾森 (Garrett Nelson) 表示，特斯拉此舉將“加強它們相對於其他汽車製造商的競爭優勢”。