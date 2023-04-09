麥考爾：對習主席最好的威懾是普京在烏克蘭的失敗

美國眾議院外交事務委員會主席邁克爾‧麥考爾（Michael McCaul）周日（4月9日）表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭失敗，這將成為對中共領導人習近平入侵台灣計畫的最好威懾。

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周日在接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時，麥考爾告訴主持人說：“烏克蘭發生的事情將決定台灣和太平洋地區發生的事情。”“我認為對習主席最好的威懾是普京在烏克蘭的失敗。”

麥考爾在同一專訪中還表示：“我認為明年1月的台灣選舉將極為重要，因為我確實相信，由於前總統馬英九現在去中國，中國將試圖影響這下一次選舉，並在不開一槍的情況下接管該島。”

作為眾議院外委會主席，麥考爾在台灣問題上立場明確而強硬。上周，這位德克薩斯州共和黨人率領一個國會兩黨代表團前往台灣進行了為期三天的訪問，並在出訪期間告訴福克斯新聞，如果中共入侵這個自治島嶼，美國可能會向台灣派兵。

麥考爾說，“如果共產主義中國入侵台灣，這肯定會納入考慮範圍，並成為國會和美國人民討論的事情。”“他們準備這樣做嗎？台灣值得這樣做嗎？我可以提出很多理由來證明台灣是值得的。”

上周，在麥考爾率團訪問台灣之前，麥卡錫在中共的反對和警告聲中帶領一群國會議員在加州會見了過境美國的台灣總統蔡英文。他表示，此次會晤為“世界帶來了更大的和平與穩定”。

此外，美國眾議院共和黨人在美國是否應該向烏克蘭提供更多援助以抵抗俄羅斯入侵的問題上仍然存在分歧。

美國眾議院議長凱文‧麥卡錫（Kevin McCarthy）去年10月表示，如果共和黨在中期選舉後掌握了眾議院控制權，美國將不會再給烏克蘭開出可隨意填寫的“空白支票”。