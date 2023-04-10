上海市民談對圍台軍演的理解

在北京的繞台軍事演習繼續之際，中國與日本政府高級官員於4月10日星期一會面，討論東海爭議海域相關問題。在當天路透社的街采中，上海市民表達了對中國在台海進行軍事演習的看法。點擊以下內文視頻了解詳情。

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01:20 上海市民談對中國台海軍演的理解。 © Reuters

30歲的上海市民吳先生表示：“我覺得這（圍台軍演）是一件很正常的事情，因為首先要表達一下我們的態度，然後我們還需要表明我們有能力做這樣一個反應。更多的我覺得（軍演）是給美國方面看的，不是給台灣方面看的，因為他們（台灣）那邊想什麼，說實話我覺得不是很重要”。

35歲的上海市民王先生表示：“還是需要對一些台獨勢力做一些武力上的震懾。那從現在事實角度來看，感覺好像（武力震懾）還是沒什麼效果。但是可以從外交或者國際的角度去看的話，（軍演）是向世界表明台灣是我們中國的一部分，（從這個角度來看本次軍演）還是有意義的”。

37隨的上海市民吳女士表示：“（中國對台政策應該是）兩條路吧，強硬的這條路也是一直要加強的，然後咱們民間的溝通現在也越來越多了。像（通過）Tiktok之類的，他們（台灣人）對大陸的了解也越來越多。所以雖然說他們（台灣人）的基礎教育對大陸可能偏見比較多吧，但現在也慢慢地在改善了。所以我覺得兩條腿走路的話，還是有希望和平解放的”。