歐盟內部市場專員：歐盟有自己的路線 不與中國保持一致

中國/法國

歐盟內部市場專員布雷東（Thierry Breton）在周一法國國內新聞台上就歐盟與中國關係表示，歐盟有自己的路線 le 3 novembre 2022

歐盟內部市場專員布雷東（Thierry Breton）周一在法國國內新聞台上就歐盟與中國關係表示，歐盟有自己的路線，不與美國或者中國保持一致，不過在俄烏戰爭上選擇與美國站在一起。

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法國總統馬克龍與歐盟委員會主席馮德萊恩於4月5日至7日到訪中國，歐盟內部市場專員蒂埃里·布雷東在此次國事訪問之前重申，北京是歐盟“貿易夥伴”，歐盟也是北京的重要市場，中國向歐盟出口為20%，歐盟向中國出口為9%，因此歐盟對於中國來說更加重要，因為中國需要歐洲這個大市場。

歐盟內部市場專員布雷東今天周一在法國國內新聞台上談及歐盟與中國關係時候重申，歐盟並不天真，中國是歐盟的貿易夥伴，同時也是歐盟系統性競爭對手，因此歐盟必須降低與中國關係的風險。本次法國總統馬克龍與歐委會主席馮德萊恩共同到訪中國非常重要。

中國外交官批評歐盟委員會過分屈服於美國的利益，對此歐盟內部市場專員布雷東回應說，歐洲不結盟，有自己的路線，因此既不與美國也不與中國保持一致，不過在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭的問題上，歐盟明確選擇與美國盟友站在一起。

歐盟內部市場專員布雷東強調，歐盟有自己特殊的路線，必須保持，歐盟各國清醒的認識到聯合會有更大優勢，能夠在世界上有實力，特別是未來國際事務將會非常複雜。

歐盟尋求在戰略，能源，國防，工業等方面進一步的自給自足，並把此信息傳遞給了中國。