美國鷹派議員格雷厄姆贊同使用軍事力量保衛台灣

美國資深共和黨參議員林賽‧格雷厄姆（Lindsey Graham）周日（4月9日）表示，隨着與中國關係緊張加劇，他將使用美國軍事力量保衛台灣的問題納入了考慮範圍。

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上周，美國眾議院外交事務委員會主席邁克爾‧麥考爾（Michael McCaul）向福克斯新聞表達了向台灣派軍的可能性，並率領一個兩黨代表團對台灣進行了為期三天的訪問。這之後，美國參議院司法委員會首席共和黨人、南卡羅來納州聯邦參議員格雷厄姆4月9日周日在福克斯新聞台採訪時強調：對中國的威懾是必要的。他認為，美國需要加大努力，讓台灣為可能遭到的中國攻擊做好準備，並在該地區增加更多的部隊。

格雷厄姆告訴《福克斯周日新聞》（Fox News Sunday）節目，“是的，我對動用美軍保衛台灣持開放的態度，因為這樣做符合我們的國家安全利益。” “國會的問題是，我們是否應該與台灣島簽訂防務協議？我們沒有。”

格雷厄姆認為：“戰略上的模糊性是行不通的。”“在阿富汗之後，中國認為商店是開放的，你可以在拜登的眼皮底下進去，拿走你想要的任何東西。”

格雷厄姆補充說： “我相信一個中國的政策，但我願意為台灣而戰，因為台灣是一個民主國家。幾十年來，我們一直與他們站在一起。”“我會讓台灣獲得他們所需的F-16戰機，並增加訓練。”“我將把戰爭力量轉移到韓國和日本”。“我會升級我們的博弈。如果你現在不提高你的博弈水平，你將會有一場戰爭。”

美國長期以來一直採取戰略模糊的政策，為軍事上保衛台灣的可能性留有餘地。格雷厄姆發表上述評論之際，中國正在台灣附近進行軍事演習。