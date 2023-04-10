許志永等兩名中國維權人士獲重刑14和12年  「709」以來最重

中國/人權

在法國總統馬克龍帶着巨額商業合約由中國返回巴黎之後不久，中國着名維權人士許志永和丁家喜今(10日)早被指觸犯「顛覆國家政權罪」而分別判監14年和12年。有熟悉情況人士向本台指出，這是主犯級別的刑期，亦是2015年「709」大肆抓捕維權律師以來最重的判刑。維權網以「令人憤怒」形容判決，而以美國為基地的民間組織人權觀察則呼籲中國立即撤銷判刑，指當局指控毫無基礎，閉門審訊的過程亦問題多多。

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發起和參與新公民運動的許志永和丁家喜二人被羈押三年多後，今早於山東省臨沭縣法院開庭審理。二人的代理律師已收到該省臨沂市中級法院通知。

許丶丁二人本身是律師，因維權而被當局吊銷執照，並同於2014年以聚眾擾亂公共場所秩序罪分別被判監4年和3.5年，出獄後繼續參與新公民運動。2019年12月，許丶丁與其他維權人士和律師在廈門聚會，討論時政和中國未來；同月26日，丁家喜首先被山東公安從其友人家中帶走，當局接着開始抓捕參與和涉及這次聚會的人士，先後有二十多人被失蹤丶被傳喚或被拘留，被指涉嫌煽動或顛覆國家政權，以及尋釁滋事。而許志永在逃亡期間仍向中國國家主席習近平發出「勸退書」，後於2020年2月被公安帶走，四個月後被正式逮捕。而「顛覆國家政權」或「煽動顛覆國家政權」等相關罪名是北京政府經常用作壓制不同聲音的罪名。

許志永在庭上發表長達八頁丶題為《美好中國》的陳述書，指他一直懷想的美好中國，是自由丶公正丶幸福的民主中國，但這卻成了他今次被入罪的指控，質疑「做真公民就是顛覆？」 反批政權合其虛偽荒誕和腐朽不堪。他指出，無數先人已為美好中國而奮鬥，期望大家以公民之姿扛起這時代，相信「三千年之大變局將在我們這一代完成」。

人權觀察高級研究員王亞秋在判決後發表的聲明中形容，中國法院對許丶丁二人的判決滑稽，反映習近平對和平行動主義的敵視，呼籲各國政府一起要求中國當局立即俘條件釋放二人。他更期望外國領袖在急急與中國恢復正常商業往來之前，看清楚北京是如何對待這些着名維權人士，認為國際社會應與付出高昂代價去為每個中國人爭取的人同行。

現年50歲的許志永，是北京大學法學博士，是大學講師，憲政學者，公盟重要創始人，新公民運動倡導者。2009年中，他創辦的公盟被取締，本人被控涉嫌偷稅並被捕，之後獲保釋，暫獲自由。2012年11月，許志永向習近平發公開信和發傳單，2014年被法院以「聚眾擾亂公共場所秩序罪」判刑4年。許曾是兩個筆會的自由寫作獎得主。

至於快將56歲的丁家喜，本身是商業律師，後來積極參與新公民運動，曾得2021年中國人權律師獎。其後與許志永同因2014年聚眾滋事案和2019年「廈門聚會案」被捕。