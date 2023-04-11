世衛：廣東省日前報告的56歲女性H3N8患者死亡

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世界衛生組織4月11日通報，廣東省日前報告的一名56歲女性H3N8患者死亡。該組織擔憂禽流感病毒或催生下一次人類大流行病。

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中國廣東省疾控中心官網3月26日稱，該省中山市報告1例H3N8病例，病患是一名56歲的女子，有多發性骨髓瘤等基礎病史，發病前有活禽暴露史，居住地周邊有野禽活動史。

世界衛生組織4月11日通報，廣東省日前報告的一名56歲女性H3N8患者死亡。

這並非中國首次出現人感染H3N8禽流感病毒病例，去年4月26日，中國衛健委曾通報河南一名4歲男童感染H3N8禽流感病毒。中國專家當時稱，該男童感染H3N8禽流感病毒為禽源性。此病例是全球首例H3N8禽傳人病例。

21財經網於今年3月29日報導，中澳科學家通過分析近50年（1970年至2016年）的七萬多條動物流感記錄後表明，“下一次席捲人類的大流行病可能是一種在動物身上製造的新流感病毒株引起，而人類對這種病毒幾乎沒有免疫力。”

報導稱，這一研究由復旦大學和悉尼大學合作在《One Health期刊雜誌》上發表，研究人員的結論是，禽流感可能是下一個新的大流行毒株的來源。

禽流感是由禽甲型流感病毒引起的家禽和野生禽類感染的高度接觸性傳染病。禽流感有非常多種的亞型，鳥類是它們的天然宿主，這增加了禽流感成為人畜共患病的可能性。