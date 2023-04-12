廣東逾四千多個事業單位崗位容港澳居民投考 未具黨員身分料成障礙

中港/人才市場

在香港人才外流問題日益嚴重而港府需要四齣「搶人才」之際，廣東省在今(12日)午結束的事業單位統一招聘高校畢業生中，接受香港和澳門青年投考，涉及的職位有4279個，佔總招聘職位的32.8%。不過，事業單位多招聘具中共黨員或共青團員身分者，料將成為港人不易跨越的門檻。

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廣東省事業單位今年集中公開招聘的職位超過1.3萬個，而港澳居民可報考的，是廣州丶深圳丶珠海丶佛山丶惠州丶東莞丶中山丶江門丶肇慶及省直駐各地事業單位的崗位，範圍涵蓋教育丶衛生丶文化丶科技丶道路建設等多個行業領域。報考方法及資格與中國內地畢業生看齊。

統一投考由本月10日至12日舉行，現時未知港澳居民報考情況是否踴躍，但合資格的港人數目應有數千人之多。根據中國教育留學交流（香港）中心的數據，去年通過文憑試報考內地高校的香港學生人數有4890人，比去年增加2.2%，創歷屆新高，人數亦是連續三年增加。

負責統一招聘的廣東省人力資源和社會保障廳負責人接受《大公報》訪問時表示，港澳的畢業生丶港澳居民和青年可以無差別丶一體化地報考粵港澳大灣區等內地所有事業單位，儘管內地的薪酬水平低於港澳，但勝在工作穩定丶社會福利保障完善，且所在地的生活成本丶總體消費指數比較低。而本身就讀暨南大學的廣東高校香港學生聯合會執行主席歐斐婷認為，了解兩地發展形勢是香港學生的優勢，但若能在招聘信息中加入應考資料，將可鼓勵更多港澳人士投考。