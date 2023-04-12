德國政府重新審查此前批準的中資入股漢堡港

中國/德國

針對中資入股德國第一大漢堡港集裝箱碼頭這一投資計畫，在德國政府數月前批准後，今天4月12日周三德國政府宣布重新進行審查。

廣告 繼續瀏覽後續

德國政府今天表示正在重新考慮幾個月前授予一家中國集團入股德國漢堡集裝箱碼頭股份的授權，主要因為該集裝箱碼頭現在被歸類為德國“關鍵基礎設施”。

德國經濟部發言人貝特·巴倫 (Beate Baron) 在新聞發布會上說，隨着情況發生變化，我們正在進行重新審查，但我無法預測該程序的結果。

德國政府在去年10月批准了中國遠洋運輸公司入股漢堡的集裝箱碼頭的相關投資協議，就是中遠集團的參股份額從此前的35%降至24.9%，中方公司影響力減少、沒有否決權，以便平息德國各界人士對此的批評。

隨後，負責計算機安全的獨立德國管理機構BSI把該集裝箱碼頭列為“關鍵基礎設施”，這種分類特別需要加強對外國資產的監控。

德國政府內部批評肖爾茨此前支持中資入股漢堡集裝箱碼頭。

德國的漢堡港口是德國最大的商業港口，也是歐洲第三大港，排在荷蘭鹿特丹，比利時安特衛普之後。

中國是德國重要的經濟夥伴，有強大汽車行業等市場，德國長期以來遷就北京，但在最近一年多的時間柏林態度開始強硬。