法國經濟部長勒梅爾：法國是美國“堅實可靠的盟友”但需要與中國保持對話

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法國總統馬克龍"歐洲主權論"繼續引起各方關注。法國經濟部長勒梅爾4月12日周三重申，法國是美國“堅實可靠的盟友”，但法國也有必要與中國保持對話。勒梅爾強調，馬克龍在訪問中國之前與拜登通了電話，協調法國與美國在中國問題上的立場。

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法新社消息，正在華盛頓參加國際貨幣基金組織 (IMF) 和世界銀行春季會議的法國經濟部長勒梅爾表示：“我們(法國）將繼續成為美國強大而可靠的盟友。這一點不容置疑。”

勒梅爾強調：馬克龍總統在訪問中國之前與拜登總統通了電話，目的是切實地協調法國與美國在中國問題上的立場。

法新社稱，馬克龍提出在台灣問題上歐盟不應成為美國或中國的"隨從"，馬克龍這番言論在美國及歐洲內部引發一波質疑，並被解讀為在與華盛頓保持距離。

經濟部長勒梅爾在華盛頓被問及上述言論時表示，當務之急是要求中國停止台灣局勢升級。

在經濟議題上，勒梅爾表示，“美國一些(人士）主張，西方經濟，包括美國和歐洲的經濟應該與中國經濟完全脫鉤，而事實上“中國和美國之間的貿易總量從未如此之高”。

勒梅爾繼續表示， "所以人們是在要求歐洲放棄'在美國和中國之間仍在增加的貿易'"。

根據美國商務部的數據，美國和中國之間的商務進出口貿易在2022年達到歷史最高水平，自2019年美中貿易戰以來，中國與美國最大貿易夥伴的地位首次讓位給歐盟。

勒梅爾認為，無論在不想俄羅斯出售武器，還是應對氣候變化等問題上，都有必要繼續謀求中國的參與。

另據路透社周三援引一位法國外交消息人士表示，馬克龍對他的言論負責，在馬克龍訪問中國之際，他向習近平強調了和平解決台灣問題的原則。

消息人士並稱，在這一點上，馬克龍與美國總統拜登早有"共識"。