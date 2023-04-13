中國房地產融創集團復牌後市值大跌 凸顯國內房地產市場低迷

中國/房地產

中國房地產企業巨頭融創在停牌一年多後今天在香港股市復牌，恢復其股市交易第一天其市值卻暴跌達到96%，顯示中國房地產市場低迷。

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中國房地產重要開發商之一融創在停牌一年後今天4月13日首次重返香港股市，第一天股市交易卻遭遇創紀錄的暴跌，跌幅達到96%，總市值蒸發超過2千5百多億港元。

這對已將陷入困境中國房地產企業來說是一個新的打擊，也讓外界擔憂負債纍纍的中國房地產市場的重新復蘇。

融創此前在2022年4月1日，宣布無法公布其財務業績，隨後在5月因無力償還2800萬歐元貸款利息宣布違約，隨後被香港股市停牌，許多其他中國房地產開發商都經歷過這種類似情況。

隨後融創分別在去年12月、今年3月完成發布2021年和2022年年度業績，另外融創集團於 2022 年 12 月提出了重組其91億美元債務的計畫，要將高達 40 億美元的離岸債務轉換為普通股。

融創集團在今年3月商宣布已與一批債權人達成協議，但一些分析師對此表示懷疑，由於中國房地產市場低迷，融創很難獲得債權人的批准。

自從2020年以來，北京對中國房地產行業過度負債採取了嚴厲管控措施，導致中國房地產開發商信貸緊缺。

與融創集團一樣，許多中國房地產集團此前已經陷入財務困境，如恆大等瀕臨破產邊緣，現在對住房需求下降更是加劇了這些困難。

自從2022 年以來中國房地產市場形勢嚴峻，一些買家不滿房地產商施工和交付延誤，暫停付款，導致房地產危機進一步加深。