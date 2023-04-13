彭帥事件不了了之 國際女網巡迴賽重返中國

彭帥指控張高麗事件

資料照片：網球場上的彭帥。彭帥自指控前中共高官張高麗性侵以來，其命運引發國際社會強烈關注。

曾表明彭帥性侵事件沒有結果絕不返回中國的國際女子網球協會WTA，在沒有替彭帥贏得官司的情況下，決定9月起恢復在中國的賽事。

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2021年11月2日，曾獲世界女子網球雙打冠軍的彭帥在微博賬戶髮長帖揭露，自己遭到中共中央政治局前常委、國務院副總理張高麗性侵，隨後，國際女子網球協會決定暫停在中國的賽事。

現在，國際女網在通告中無可奈何地承認：“在中國停賽16個月，我們的球員和我們的賽事為此付出了巨大代價，並沒有出現任何改變的跡象。”為此，決定取消在中國暫停女子網球賽的禁令，九月起在中國恢複賽事。

2021年12月1日，國際女子網球委員會宣布，“不管經濟代價多麼嚴重”，暫停在中國比賽，以示全力支持敢於揭露中共前常委張高麗對其性侵的中國女子網球健將彭帥。

國際女網協會周四表示，對當初在中國暫停比賽的決定並不後悔，但現在是恢複比賽的時候了。該協會同時聲明：將繼續支持彭帥，支持全球奮鬥的女性。

現年38歲的彭帥是溫布爾登和法國網球公開賽的雙打冠軍，2021年11月，她在中國社交網絡微博上發布了一條長信息，指控年長40歲、已經退休的前副總理張高麗在讓她成為其情婦之前對她進行了性侵犯，彭帥隨後消失了一段時間。

彭帥是國際知名度很高的女子網球健將，加之其揭露的性侵主角又是中國權勢極大的前中共常委，此時曝光後，引起海內外轟動。

在消失一段時間後，彭帥短暫露面幾次，均被外界懷疑是當局為了消聲的有組織行動。其中一次是2022年2月北京冬奧會期間，中方特意安排了彭帥與法國『隊報』的訪談以及與奧林匹克委員會主席巴赫的會面。

但是彭帥的每次短暫露面，都有中方官員陪同，國際女子網球協會因此對彭帥的真實處境、她的個人安全以及她是否有言論自由十分不安。

除了擔心彭帥的個人安全，彭帥在中國的每次公開露面，拍攝場面或經組織安排，或對畫面進行了剪輯，更令外界生疑。

這也就是國際女子網球協會一直抵制重返中國舉行賽事的理由。該協會對現在恢復中國賽事感到遺憾，但也表示協會得到了彭帥親人和周邊人士的保證：彭帥和家人目前一起生活在北京，很安全。

國際網球大賽中國賽事利潤豐厚，國際女子網球協會承認重返中國是面對強大的財政壓力，但對其抵制中國賽事的行動一直沒有得到足夠的關注也感到遺憾。