彭帥指控張高麗事件

2019 年 1 月 15 日，在澳大利亞墨爾本舉行的澳大利亞網球公開賽首輪比賽中，中國選手彭帥向觀眾揮手致意。彭帥在公眾視野之外近三周出現，2 月 21 日在與國際奧委會主席巴赫視頻對話後仍未大小國際疑慮。

前世界女子網球雙打一號明星、中國健將彭帥撰文控訴前中共常委張高麗性侵，有“以卵擊石”的絕望和決絕，在國際網球界聲援下，“彭帥在哪裡”呼聲響徹海內外……一年半後，事件突然以力挺彭帥的國際女網協會取消禁令，恢復中國賽事告終。其中周折，一言難盡。

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控訴張高麗

2021年11月2日，彭帥在微博認證賬號發表長帖，揭露自己與前中共中央政治局常委、國務院副總理張高麗一段“帶毒”的私情。張高麗年長彭帥40歲，2013-2018，曾經是中共中央政治局七常委之一。

帖子揭露，張高麗七年前和她發生過性關係，當時張是天津市委書記，張擔任常委後斷絕了與彭帥的聯繫，退休後再次找她，邀請她到他家並強迫她發生性關係。彭帥表示，她無法“接受”這一強迫的性行為。她在帖子中還說，自己常常遭受張高麗妻子的言語攻擊。

彭帥或預感到揭露張高麗不會有好結果，她在指控張高麗的帖中表示：“我知道對於您位高權重的張高麗副總理來說，你說過你不配。但即使是以卵擊石，飛蛾撲火自取滅亡的我也會說出和你的事實”。

事情暴露後，目前七十餘歲的張高麗，未作任何反應。華盛頓郵報2021年11月24日報道分析，“儘管共產黨精英成員有婚外情並不少見，但張先生是第一個面臨如此公開性侵犯指控的人物”。可見事件的敏感與危險程度，以至於官方喉舌胡錫進被委以重任專以英文發推向海外散播彭帥“平安”的信息時，竭力避免提起“張高麗”，只以“那事”代之。

失蹤

在微博長文公布不久，彭帥突然失去了消息，時間持續兩周之久。在全球網球界引發巨大的擔憂。

美國女子網球明星塞雷娜-威廉姆斯隨即發表聲明聲援，表示“痛心和憤怒”。她在推文中表示，“我們不能沉默，必須對這件事進行調查。”

11月中旬，國際女子網球協會打破沉默，要求北京當局就彭帥指控的性侵事件展開調查。

聯合國以及多個國家要求中國對彭帥的個人處境進行公開說明。歐盟11月24日要求中國當局拿出“可驗證證據”，證明彭帥的安危與下落。並對彭帥指控遭遇中國高官性侵一事進行“透明”的調查。

“復出”

彭帥失蹤，國際呼聲太大。中國負責對外報道的官媒開始不斷發表聲明，公布照片和視頻，以示彭帥“人身安全”。

2021年11月17日，中國環球電視網公布一段截屏，和一封據稱是彭帥本人寄給國際女子網球協會的“親筆信”，彭帥在信中稱，國際女子網球協會使用的她遭受“性侵”概念並不正確，她目前狀況很好。

但是，國際女子網球協會對這封所謂的“親筆信”深表懷疑，不認為這是彭帥個人所寫。

露面

官媒開始有步驟施放彭帥“自由活動”但是在多人“陪同下”的視頻，國際輿論照舊懷疑，最後出了一個大場面，巴赫通過視頻與彭帥“聊天”，讓國際奧委會得出彭帥“平安無事”的結論。

2021年11月21日，國際奧林匹克委員會主席巴赫宣布，他與彭帥進行了30分鐘的視頻對話。該組織補充說，彭帥表示自己的狀況“健康安全”，她還希望私人生活不受干擾。

巴赫與多人陪着彭帥“聊天”的場面再度證明彭帥活着，但無法證明彭帥是否真的得到了自由。這件事卻讓人們發現，張高麗曾經是北京冬奧籌委會的負責人，與巴赫早就打過交道。

暫停中國賽事

國際女子網球協會在當年12月1日宣布，暫停在中國的賽事，該協會主席西蒙表示：“憑良心，我無法要求我們的健將在彭帥不被允許與外界自由溝通的情況下參加巡迴賽。”西蒙還表示，彭帥“似乎遭受了壓力，被迫否認自己有關遭受性暴力的陳述。”

與巴赫會面

2022年2月7日，彭帥在北京冬奧會一個場合與巴赫會面。她表示自己“從來沒有失蹤過”，並且否認遭受過任何“性侵”。

彭帥有限的露面都是在中方官員陪同下進行，因此，她幾次露面都無法證明她是否處於自由狀態，說的話是否違心。國際社會懷疑中方在有意編織謊言。

WTA再次要求與彭帥通話未果

2023年1月，國際女子網球協會再次要求與彭帥進行“私人”通話未果，同時表示堅持協會的立場不變，重返中國取決於彭帥問題的解決。

該組織希望能在彭帥事件水落石出的情況下恢復中國賽事。

取消禁令

4月13日，國際女子網球協會宣布9月份恢復在中國的網球比賽，同時承認彭帥事件並未出現“絲毫進展”的跡象。