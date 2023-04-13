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日本首次預測朝鮮導彈將落入領土 拉響避難警報

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La Corée du Nord a tiré mardi un missile balistique de moyenne portée qui a survolé le Japon, conduisant Tokyo à activer son système d'alerte et demander à la population de se mettre à l'abri.朝鮮發射一枚中程彈道導彈，飛越日本上空，促使東京啟動警報系統並要求人們避難。2022年10月
La Corée du Nord a tiré mardi un missile balistique de moyenne portée qui a survolé le Japon, conduisant Tokyo à activer son système d'alerte et demander à la population de se mettre à l'abri.朝鮮發射一枚中程彈道導彈，飛越日本上空，促使東京啟動警報系統並要求人們避難。2022年10月 REUTERS - KIM HONG-JI
作者： 東京特約記者 楚良一
6 分鐘

據日本政府稱，日本時間13日上午7點22分左右，朝鮮從其內陸地區以高角度向東發射了至少一枚彈道導彈，可能是洲際彈道導彈（ICBM）級。日本政府最初以導彈可能落在北海道附近為由，使用全國瞬時警報系統（J-Alert ） 呼籲避難，但在大約 20 分鐘後取消了警報，稱這種可能性已經消失。 目前尚未確認有飛機或船隻受損。

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據韓國參謀長聯席會議等消息人士稱，這枚導彈是在平壤附近以比通常更高的角度，也就是高彈道起飛模式發射，飛行了約 1000 公里後落入日本海。一名韓國軍方官員表示：這是一種新型中程或遠程彈道導彈，也有可能是使用固體燃料的新型洲際導彈。

 日本自衛隊統合幕僚長（相當於自衛隊軍事上的最高長官）吉田圭秀13日在記者會上說，日本預測彈道導彈將在日本領域內落下為戰後首例。

 早上 7 55 分，日本政府發布全國瞬時警報系統警報，要求部分地區立即撤離，因為預計導彈將在日本時間早上 8 點左右落在北海道附近。對此，鐵道運營公司JR北海道暫時停止了北海道內所有線路的運營，由此影響了交通和日常生活。到早上820分，導彈被認為已經墜落，政府發布了更正信息，表示已經不可能落在北海道及其周邊地。

 導彈剛剛發射後，岸田首相立即指示相關機構盡最大努力收集和分析信息。他告訴記者：我們目前正在確認狀況，包括髮出全國瞬時警報系統警報等。從現在開始將收到相關報告。上午9點過後不久，他在首相官邸對記者說：朝鮮發射了一枚彈道導彈。我們已經確認它沒有落在我國領土內。日本政府召開國家安全保障會議（NSC）四部長級會議，討論今後應對措施。目前已通過其駐北京的日本大使館向朝鮮提出抗議。

 在隨後的新聞發布會上，內閣官房長官松野博一表示，發布全國瞬時警報系統警報是從優先考慮公共安全的角度發布的，這一決定是適當的

 這是日本政府第七次針對朝鮮發射導彈發布全國瞬時警報系統警報。

 全國瞬時警報系統（J-Alert）是20072月在日本推出的全國性警報系統，旨在迅速向公眾通報各類威脅。該系統的警報發布是希望早期發出警告能加快撤離時間，並促進應急對應。

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