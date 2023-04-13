日本首次預測朝鮮導彈將落入領土 拉響避難警報

日朝/導彈

據日本政府稱，日本時間13日上午7點22分左右，朝鮮從其內陸地區以高角度向東發射了至少一枚彈道導彈，可能是洲際彈道導彈（ICBM）級。日本政府最初以導彈可能落在北海道附近為由，使用全國瞬時警報系統（J-Alert ） 呼籲避難，但在大約 20 分鐘後取消了警報，稱這種可能性已經消失。 目前尚未確認有飛機或船隻受損。

廣告 繼續瀏覽後續

據韓國參謀長聯席會議等消息人士稱，這枚導彈是在平壤附近以比通常更高的角度，也就是“高彈道”起飛模式發射，飛行了約 1000 公里後落入日本海。一名韓國軍方官員表示：“這是一種新型中程或遠程彈道導彈，也有可能是使用固體燃料的新型洲際導彈。”

日本自衛隊統合幕僚長（相當於自衛隊軍事上的最高長官）吉田圭秀13日在記者會上說，日本預測彈道導彈將在日本領域內落下為戰後首例。

早上 7 點 55 分，日本政府發布全國瞬時警報系統警報，要求部分地區“立即撤離”，因為預計導彈將在日本時間早上 8 點左右落在北海道附近。對此，鐵道運營公司JR北海道暫時停止了北海道內所有線路的運營，由此影響了交通和日常生活。到早上8點20分，導彈被認為已經墜落，政府發布了“更正”信息，表示已經不可能落在北海道及其周邊地。

導彈剛剛發射後，岸田首相立即指示相關機構盡最大努力收集和分析信息。他告訴記者：“我們目前正在確認狀況，包括髮出全國瞬時警報系統警報等。從現在開始將收到相關報告。” 上午9點過後不久，他在首相官邸對記者說：“朝鮮發射了一枚彈道導彈。我們已經確認它沒有落在我國領土內。” 日本政府召開國家安全保障會議（NSC）四部長級會議，討論今後應對措施。目前已通過其駐北京的日本大使館向朝鮮提出抗議。

在隨後的新聞發布會上，內閣官房長官松野博一表示，發布全國瞬時警報系統警報是“從優先考慮公共安全的角度發布的”，這一決定是“適當的”。

這是日本政府第七次針對朝鮮發射導彈發布全國瞬時警報系統警報。

全國瞬時警報系統（J-Alert）是2007年2月在日本推出的全國性警報系統，旨在迅速向公眾通報各類威脅。該系統的警報發布是希望早期發出警告能加快撤離時間，並促進應急對應。